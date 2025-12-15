Logo strona główna
Katowice

"Takie zachowanie to śmiertelne ryzyko". Nagranie z trasy S1

Nagle kierujący zaczął zawracać na trasie S1
Kierowca zawracał na trasie S1
Źródło: GDDKiA Katowice
Niebezpieczna sytuacja na drodze ekspresowej S1 na Śląsku. Na nagraniu, które opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, widać kierowcę, który zawraca w niedozwolonym miejscu, a potem jedzie pod prąd. "Takie zachowanie to śmiertelne ryzyko" - ostrzega GDDKiA

Nagranie trafiło do sieci w poniedziałek (15 grudnia). Zostało opublikowane na portalu X przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na podstawie filmiku można ustalić, że do tej sytuacji doszło około godziny 9.30 w powiecie żywieckim - w rejonie tzw. obejścia Węgierskiej Górki.

Nagle kierujący zaczął zawracać na trasie S1
Nagle kierujący zaczął zawracać na trasie S1
Źródło: GDDKiA

Widoczny na filmie kierowca samochodu osobowego nieoczekiwanie zatrzymuje się tuż przed tunelem. Czeka chwilę, aż ominie go inny kierowca, po czym zaczyna manewr zawracania. Kończy go tuż przed tym, jak pojawiają się tam dwie ciężarówki. Potem kierowca auta osobowego jedzie pod prąd, a gdy znika bariera energochłonna rozdzielająca pasy w przeciwległych kierunkach, po prostu "wskakuje" na właściwy pas.

Kierowca kontynuował jazdę po prąd, potem "wskoczył" na właściwy pas
Kierowca kontynuował jazdę po prąd, potem "wskoczył" na właściwy pas
Źródło: GDDKiA

Kierujący odjechał, ale jak widać, nie pozostał niezauważony. "Tunel drogowy to nie escape room! Zawracanie przed tunelem nie otworzy tajnych drzwi. Takie zachowanie to śmiertelne ryzyko. Drogi ekspresowe to nie miejsce na eksperymenty" - takim komentarzem wideo z S1 opatrzyła GDDKiA.

- Mamy już zgłoszenie w tej sprawie. Zajmą się tym policjanci z komisariatu w Węgierskiej Górce. Wiem, że funkcjonariusze zwrócili się już o lepszą wersję tego nagrania, by jak najlepiej móc je przeanalizować. Będziemy prowadzić w tej sprawie czynności wyjaśniające - powiedział tvn24.pl mł. asp. Bogusław Rosa, pełniący obowiązki rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Artykuł 22 Prawa o ruchu drogowym mówi jednoznacznie, że zabrania się zawracania na drodze ekspresowej z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego i nie ma od tego odstępstwa. W podobnych przypadkach policjanci karali kierowców 12 punktami karnymi i mandatem karnym w kwocie dwóch tysięcy złotych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

