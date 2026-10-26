Katowice Tusk skomentował referendum w Częstochowie. "Miało uzasadnienie" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Tusk o referendum w Częstochowie: mogę wyrazić satysfakcję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy oraz rada miasta zostali odwołani w niedzielnym referendum. W obu przypadkach udało się przekroczyć próg frekwencyjny.

Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy podczas wizyty w Wietnamie, czy to początek fali referendów uderzających w koalicję przed przyszłorocznymi wyborami, skomentował: - Mam nadzieję, że nie, bo szkoda samorządów.

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Tusk po referendum w Częstochowie: mam satysfakcję

- Warszawa pokazała, że to nie musi być wcale skuteczne narzędzie destabilizacji, ale [...] w Częstochowie to miało uzasadnienie. Referendum doprowadziło do odwołania prezydenta Częstochowy, ale zanim doszło do referendum, to został zatrzymany. Ma zarzuty, wyprowadzono go z urzędu. W czasie, kiedy jestem premierem, kiedy tymi sprawami zajmują się ludzie pracujący dla mojego rządu - powiedział Donald Tusk.

Krzysztof Matyjaszczyk Źródło zdjęcia: PAP

Szef rządu podkreślił, że "ma satysfakcję, że mieszkańcy Częstochowy mieli podobną opinię jak prokuratura i CBA". - Nikt go [prezydenta - red.] nie bronił, włącznie z jego macierzystą partią - stwierdził.

Odnosząc się do kontekstu przyszłorocznych wyborów ocenił, że "nie robiłby z tego w żaden sposób uogólnienia". - [Referendum - red.] to jest dość wdzięczne narzędzie do pokazania, że coś się wali, coś się sypie. Ja to powtarzam i przecież widać to każdego dnia, że dla PiS i Konfederacji im gorzej będzie w Polsce, tym lepiej, bo uważają, że wtedy będzie im być może łatwiej wygrać wybory - ocenił.

I dodał, że "tej logiki absolutnie nie może akceptować". - Mam nadzieję, że ludzie także to dostrzegą, że nie warto stawiać na tych, którzy są gotowi utopić i podpalić dom, byleby wygrać wybory. Ja takich gości nie jestem w stanie tolerować - skomentował.