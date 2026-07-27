Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Sześć osób w szpitalach, spalona rajdówka. Trzy wypadki na Rajdzie Polski

|
Samochód załogi spłonął doszczętnie
W niedzielę na Rajdzie Polski doszło do wypadku
Źródło wideo: Michał Fielek
Źródło zdj. gł.: Michał Fielek
W czasie Rajdu Polski doszło do trzech poważnych wypadków. Do szpitali trafiło sześć osób, dwa razy lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwa samochody są rozbite, a jeden doszczętnie spłonął. W tym ostatnim przypadku życie zawodników uratowali kibice. Wydobyli ich z palącego się pojazdu i zajęli się reanimacją jednej osoby.

Dwa wypadki miały miejsce w sobotę, a trzeci w niedzielę. Do tego ostatniego doszło na 11. odcinku specjalnym o nazwie Hażlach we wsi Zamarskie. Z trasy wypadli członkowie załogi nr 71: kierowca Piotr Piesko i pilot Mateusz Kacprzak.

- Słowa uznania dla kibiców, że bardzo szybko ewakuowali pilota i kierowcę z samochodu. Gdyby nie to, to by się w nim spalili. Wśród świadków zdarzenia był też ktoś "przytomny", kto od razu rozpoczął reanimację kierowcy. Gdy dojechały karetki, to bardzo szybko po przejęciu działań powróciło krążenie - przekazał tvn24.pl Wojciech Brachaczek pełnomocnik dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i równocześnie lekarz zawodów 82. Rajdu Polski.

Samochód załogi spłonął doszczętnie
Samochód załogi spłonął doszczętnie
Źródło zdjęcia: Michał Fielek

Dodał, że ciężej ranny kierowca trafił do szpitala w Cieszynie, ponieważ bardzo istotny był czas, a karetka była w stanie dojechać tam w niecałe dziesięć minut. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dolatywał aż z Krakowa - ten z Katowic był zadysponowany do innego zdarzenia.

Śmigłowiec przetransportował pilota rajdówki do Ochojca. Lekarz zawodów wskazał, że mężczyzna miał tzw. uraz wielomiejscowy, m.in. oparzenia.

W niedzielę także lądował śmigłowiec LPR
W niedzielę także lądował śmigłowiec LPR
Źródło zdjęcia: Michał Fielek

- Dyspozycja karetek była bardzo szybka. W krótkim odstępie czasu na miejsce wypadku w niedzielę dojechały dwa zespoły z zabezpieczenia rajdu i jedna karetka systemowa - twierdzi Brachaczek.

Automobilklub Biecki, z którym związana jest załoga, poinformował na Facebooku, że stan ich zawodników "jest stabilny".

Konieczne operacje

W Górnośląskim Centrum Medycznym na katowickim Ochojcu znajduje się jeszcze jeden zawodnik, który został tam przetransportowany w sobotę po wypadku w Jastrzębiu-Zdroju. Według naszych informacji, to kierowca załogi nr 43. Lista zawodników wskazuje, że jest nim Marcel Neullinger.

Klatka kluczowa-583856
Wypadek na trasie w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło: Daniel Szymura

- Obaj pacjenci są po zabiegach operacyjnych. Są przytomni. Oczekujemy na dalsze konsultacje specjalistyczne i decyzje, co do dalszego leczenia - poinformowała nas Jolanta Wołkowicz rzecznik prasowa Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Pilot załogi trafił do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Według listy zawodników jest nim Jurgen Heigl. Jak wskazywał nam Wojciech Brachaczek stan pilota był lepszy niż kierowcy, choć oboje w momencie transportu do szpitali byli w "stanie średnio-ciężkim".

Wypadek w Jastrzębiu-Zdroju
Wypadek w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: Daniel Szymura/Rallypl

Zawodnik myśli już o powolnym powrocie za kierownicę

W sobotę doszło jeszcze do wypadku na Odcinku Specjalnym Ochaby w Wiślicy. Ranni zostali członkowie załogi numer 9: Dominik Stritesky i Ondrej Krajca.

- Oboje byli w stanie stabilnym. Wiem, że na pewno pilot potrzebował zaopatrzenia chirurgicznego – poinformował nas Wojciech Brachaczek.

Dominik Stritesky w swoich mediach społecznościowych napisał, że powrót do zdrowa zajmie mu dłuższy czas i ma nadzieję, że wróci do rajdów.

Rajd Polski - wypadek w Ochabach
Rajd Polski - wypadek w Ochabach
Źródło zdjęcia: Piotr Ilnitskyi/Rallypl 

"Każdy z wypadków zostanie szczegółowo przeanalizowany"

Zapytaliśmy organizatora o to, czy analizowano już poważne wypadki na trasie rajdu. Przekazano nam, że spełniono "wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone przez Międzynarodową Federację Samochodową". Jak dodano w przesłanej nam wiadomości, w wielu obszarach miały być zastosowane rozwiązania, które są "wykraczające ponad wymagane standardy".

- Zdarzenia, do których doszło, miały charakter sytuacji sportowych związanych z rywalizacją rajdową. Służby organizatora zareagowały prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Niezależnie od tego, każdy z wypadków zostanie szczegółowo przeanalizowany, a wnioski będą uwzględnione przy przygotowaniu kolejnej edycji rajdu - poinformowało nas Biuro Prasowe 82. Rajdu Polski.

Tegoroczna edycja rajdu odbywała się na drogach województwa śląskiego. Na podium stanęli kolejno: Teemu Suninen i Antti Haapala, Jakub Matulka i Daniel Dymurski, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_1685962429_1
Test bez norm, diagnoza bez sensu. Lekarz ostrzega: te popularne badania to marketing
Agata Daniluk
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Rajdy
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Kłamie, nie potrzebuję, żeby przepraszał". Olmo o bójce po finale mundialu
Najnowsze
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Wyładowań jest coraz więcej
METEO
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Trzej koledzy Łukasza Żaka powinni być w areszcie. Tylko jeden z nich się stawił
Klaudia Kamieniarz
Mariusz Błaszczak
PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu. Błaszczak podał nazwisko
Polska
basen woda
Tragedia na basenie. Siedmiolatek walczy o życie
Łódź
Grzegorz Lorek
Rzecznik PiS: jeden z posłów złożył rezygnację ze stowarzyszenia Morawieckiego
Polska
Michał Drewnicki
Kandydat PiS na prezydenta Krakowa zabrał głos w sprawie rozłamu w partii
Kraków
Zbigniew Ziobro
Jest wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry
Polska
Czasowe utrudnienia w dojeździe do Lotniska Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaplanujcie wyjazd z zapasem czasu". Apel lotniska
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz świata ruszył na pomoc ofiarom pożarów
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Rowerzysta chciał zwrócić uwagę kierowcy. Ten dwa razy go potrącił. Nagranie
Łódź
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Alert RCB w kolejnych województwach
METEO
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w Paryżu. Trzy osoby ranne
Świat
Karol Nawrocki
"To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta
BIZNES
Sezonowe pawilony na Placu Defilad
Już nie chcą "korony wieżowców". Otoczenie pałacu ma być inne
Piotr Bakalarski
Morawiecki
"Typie! Ty wspierasz kobiety?". Nowacka reaguje na zdjęcie Morawieckiego
Polska
Ewakuowani z pożarów w Hiszpanii odpoczywają w schronisku
Relacje z Hiszpanii. "Nie mieliśmy łączności, wydawano sprzeczne rozkazy"
METEO
Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy
"Gremialny atak" na Morawieckiego po rozłamie w PiS
Polska
Jacek Kurski
Burza po wywiadzie Kurskiego. Bocheński wbił szpilę, ale komu innemu
Polska
temat paliwa
Tusk: był CPN, teraz mamy CKN
BIZNES
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Tusk pytany o ekstradycję Ziobry: czekamy na pozytywne sygnały
Polska
imageTitle
Reprezentacja jednak nie dla Pirlo. Trzęsienie ziemi we Włoszech
EUROSPORT
Berlin
Ofiara ataku w Berlinie to Polka
Świat
Koń na rondzie
Siedział w samochodzie, obok na lince biegł koń. Nagranie
Olsztyn
Mateusz Morawiecki i członkowie Rozwój Plus
Co zrobią ludzie Morawieckiego? Dworczyk zapowiada dalsze kroki
Polska
imageTitle
Van der Poel zachwycił na koniec Tour de France. "To było epickie"
EUROSPORT
39-latek zatrzymany za pozostawienie min
Zostawił miny przeciwpiechotne przy galerii handlowej
Wrocław
Samolot Boeing 787-9 Dreamliner linii American Airlines
"Nieprzyjemny zapach" i problemy zdrowotne załogi. Dreamliner musiał lądować w Dublinie
Świat
Donald Tusk
Tusk: tego naprawdę się nie spodziewałem
Polska
pap_20251102_24V
Shein liczy straty. Po USA problemem może być Europa
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica