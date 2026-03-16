Zadzwonił i powiedział, że zabił ojca

Do zdarzenia doszło w Sosnowcu (województwo śląskie) Źródło: Google Earth

Podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu poinformowała, że dyżurny policji dostał zgłoszenie o przestępstwie w sobotę przed godziną 10.

- Osobą zgłaszającą był 25-letni mężczyzna, który poinformował, że zabił swojego 61-letniego ojca - dodała policjantka.

Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że w domu jest ciało 61-latka. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora - zabezpieczali ślady i dowody, które będą kluczowe dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności przestępstwa.

Zarzut zabójstwa i areszt

25-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji IV i usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie może grozić dożywocie.

Policja na razie nie informuje o motywie zbrodni, nie podaje też w jaki sposób 61-latek został zabity.

- Czekamy na sekcję zwłok - powiedziała podkom. Cypel-Dąbrowska.

