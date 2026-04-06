Potrącił dwóch pieszych, jeden nie żyje

Do zdarzenia doszło w Sosnowcu

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Wojska Polskiego w poniedziałek po godzinie 4.

Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes 36-latek potrącił dwóch mężczyzn znajdujących się na wysepce.

- Jeden z pieszych, 25-letni mężczyzna, zmarł. Drugi z poszkodowanych, 23-latek, trafił do szpitala - podała podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Policja bada przyczyny wypadku.

