Ksiądz miał molestować dzieci. Ruszył proces

Proces ruszył we wtorek, ze względu na charakter zarzutów i dobro pokrzywdzonych sprawa toczy się z wyłączeniem jawności. Jacek K. został doprowadzony na proces z aresztu.

Tuż przed rozpoczęciem procesu prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przypomniał, że Jacek K. został oskarżony o popełnienie 10 czynów. Dziewięć z nich to przestępstwa seksualne na szkodę osób małoletnich (status pokrzywdzonych ma siedem osób). Ostatni zarzut dotyczy posiadania pornografii dziecięcej.

Oskarżyciel potwierdził, że prokuratura domagała się wyłączenia jawności procesu. – Motywujemy to przede wszystkim dobrem wszystkich uczestników tego postępowania, dążeniem do zachowania ich prywatności, w szczególności mam na myśli dobro osób pokrzywdzonych – powiedział dziennikarzom prok. Kilian.

Obrońca oskarżonego ani pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, którzy stawili się na rozprawie, nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami.

Sołtys zmienił zdanie

Na rozpoczęcie procesu do sądu przyjechał również sołtys jednej z małopolskich wsi, gdzie Jacek K. pełnił posługę. W rozmowie z dziennikarzami wspominał remont miejscowego kościoła i wspólne wyjazdy. - Normalnie się zachowywał. Dla mnie to był szok, jak do mnie zadzwonili, że ksiądz jest zatrzymany (...). Jako sołtys zostałem wezwany przez policję - powiedział. Przyznał, że początkowo nie wierzył w winę duchownego, ale później, kiedy na jaw wyszły pewne fakty, zmienił zdanie. Nie chciał opowiadać o szczegółach. Zaznaczył, że wciąż niektóre osoby nie wierzą, że ksiądz K. dopuścił się zarzucanych mu czynów.

Akt oskarżenia przeciwko kapłanowi został przesłany do sądu w grudniu 2025 r. Jacek K. jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany na początku października 2024 r.

Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przeprowadzone w śledztwie czynności pozwoliły na ustalenie kolejnych ofiar - duchowny został ostatecznie oskarżony o dziewięć przestępstw na szkodę siedmiu osób. Miało do nich dochodzić od 2008 do 2024 r. w miejscach, w których pełnił posługę kapłańską i uczył religii.

Ksiądz się nie przyznaje

Według prokuratury, ksiądz Jacek K. molestował małoletnich pokrzywdzonych, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową, a środkiem do osiągnięcia przestępczego celu stanowiło także nadużycie łączącego ofiary z oskarżonym stosunku zależności. W jednym przypadku prokuratura zakwalifikowała zachowanie ks. K. jako przemoc na tle seksualnym. Biegli z zakresu informatyki śledczej na nośnikach danych należących do księdza odkryli filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą. Na tej podstawie Jackowi K. przedstawiono dziesiąty zarzut.

Na materiał dowodowy obciążający księdza składają się m.in. zeznania kilkudziesięciu świadków, dokumentacja zabezpieczona podczas przeszukania Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, dane medyczne, materiały z placówek oświatowych, a także ekspertyzy informatyczne, genetyczne, psychologiczne, fonoskopijne i psychiatryczno-seksuologiczne.

Jacek K. jest aresztowany od czasu przedstawienia mu pierwszych zarzutów. Podczas śledztwa nie przyznawał się do winy. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Zarzuty dla kolejnych księży

W październiku 2024 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji. Dwaj księża, Jacek K. i Dariusz L., usłyszeli wówczas zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Przestępstwa zarzucane byłemu duchownemu dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i nie wiązały się z pedofilią - chodziło o oszustwa.

Były ksiądz, któremu prokuratura zarzuciła oszustwa, został już prawomocnie skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Dariusz L. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Miało do nich dochodzić w dwóch szkołach, w których uczył. Jego proces się toczy, podobnie jak proces ks. Ryszarda G., który usłyszał zarzuty na późniejszym etapie śledztwa - po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Ks. G. odpowiada przed sądem za trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym.

Zabójstwo diakona

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy Domu Katolickim w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie powołana przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. W miniony czwartek przedstawiła ona częściowy raport w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezji sosnowieckiej. Według opublikowanych danych, osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci.

Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny (część z nich nie potwierdziła się). 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie - animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną. W 19 przypadkach przestępstwa zarzucane księżom zostały potwierdzone lub są nadal badane.

