Pyton w przejściu podziemnym. Wieczorem mężczyzna spacerował z podobnym wężem, był też z nim na plaży

Pływał w wodzie, był na meczu

Jak wynika z komentarzy na Facebooku, niektórzy robili sobie zdjęcie z wężem. Sytuację widziała Julia Zamojska, właścicielka restauracji Manufaktura przy ulicy Warszawskiej. - To była sobota przed meczem. Mieliśmy dużo gości. Ktoś zwrócił mi uwagę, że obok naszego ogórka na ławeczkach miejskich jest mężczyzna z wężem. Klientki pobiegły robić sobie z nim zdjęcia. Widziałam, jak dwie dziewczyny brały do rąk to zwierzę - opowiada nam pani Julia. - Nie wiem, co się działo dalej, bo musiałam wracać do pracy. Dla mnie to było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie tego właściciela węża. Myślałam: a jak ucieknie, to co?