Mieli kierować "największą grupą hazardową w Polsce". Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia ws. jednego z największych w Polsce gangów hazardowych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała we wtorek o zakończeniu śledztwa w sprawie kierujących "największą grupą hazardową w Polsce".

- Przed sądem stanie 12 liderów grupy, która przez lata czerpała ogromne zyski z organizowania gier hazardowych na automatach wbrew przepisom. Skala procederu oraz zabezpieczone dowody pokazują, że była to jedna z najbardziej rozbudowanych spraw tego typu w kraju - podkreśliła w komunikacie rzeczniczka śląskiej policji nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

Akt oskarżenia ws. jednego z największych w Polsce gangów hazardowych Źródło: Policja Śląska

Jak wynika z ustaleń policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, grupa działała od 2010 do 2018 roku, głównie w Bielsku-Białej, ale jej działalność obejmowała teren całego kraju. Oskarżeni - jak wynika z ustaleń śledczych - organizowali i prowadzili nielegalne gry hazardowe na automatach. Do prowadzenia przestępczej działalności wykorzystali 11 podmiotów gospodarczych, pod których szyldem działały nielegalne punkty.

706 punktów hazardowych, 2200 automatów

- Czerpali z tego ogromne zyski, które następnie legalizowali, dokonując prania brudnych pieniędzy. Śledczy ustalili, że ze swojej przestępczej działalności grupa uzyskała co najmniej 158 milionów złotych - dodała Chyra-Giereś. Podczas postępowania służby zlikwidowały w sumie 706 punktów hazardowych i zabezpieczyły około 2200 automatów o wartości 6,6 miliona złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli majątek oskarżonych o wartości 37 milionów złotych, w tym nieruchomości, pieniądze i prawa majątkowe.

Dokumentacja w sprawie grupy, która miała zarabiać na nielegalnym hazardzie Źródło: Policja Śląska

Śledztwo, które nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, prowadzone było w ramach współpracy śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zgromadzono w nim ponad tysiąc tomów akt i 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej. Łącznie zarzuty usłyszało 62 podejrzanych. Wobec 10 spośród 12 oskarżonych sąd zastosował tymczasowy areszt, a wobec pozostałych - wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 8,3 miliona złotych.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem i praniem pieniędzy grozi kara do 15 lat więzienia.