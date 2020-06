Studenci skarżą się na przemoc, seksistowskie wypowiedzi i molestowanie. Rektor kieruje sprawę do prokuratury

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego alarmowali w mediach społecznościowych, że niektórzy pracownicy uczelni dopuszczają się wobec nich przemocy, molestowania i seksistowskich wypowiedzi. Składali też skargi w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rektor uczelni profesor Przemysław Jałowiecki poinformował w piątek, że skierował sprawę do prokuratury w celu "dokonania oceny zasadności stawianych zarzutów".

Również w piątek Rzecznik Praw Obywatelskich podał, że podjął sprawę przemocy werbalnej i fizycznej oraz zachowań seksistowskich, a także molestowania, do jakich miało dochodzić ze strony niektórych pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wobec studentów i pracowników uczelni. Według RPO ze strony władz uczelni nie było odpowiedniej reakcji na sygnały o nagannych praktykach. Władze uczelni utrzymują, że nie docierały do nich żadne skargi ani sygnały o nieprawidłowościach.

Rektor kieruje sprawę do prokuratury w celu "dokonania oceny zasadności stawianych zarzutów"

"Celem zgłoszenia do prokuratury jest dokonanie oceny przez właściwy organ zasadności stawianych zarzutów, a także poczynienie ustaleń w zakresie ich kwalifikacji prawnokarnej i ewentualne wszczęcie stosownych postępowań" - poinformował w piątek rektor uczelni profesor Przemysław Jałowiecki.

Poinformował też, że postępowania wewnętrzne przedłożone zostały do prowadzenia rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw nauczycieli akademickich, a ponadto szeroka analiza podnoszonych problemów dokonana będzie przez prorektora do spraw studiów i studentów oraz dziekanów wydziałów.