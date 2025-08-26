Znęcał się nad partnerką i dziećmi. Areszt po kolejnym pobiciu

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Do zatrzymania - jak informuje policja - doszło tuż po tym, jak mężczyzna po raz kolejny pobił swoją partnerkę.

"Do agresywnych zachowań wobec członków rodziny dochodziło od około dwóch lat. Mężczyzna znęcał się nie tylko nad partnerką, ale także nad dziećmi. Wielokrotnie je straszył, popychał bez powodu, a jednym z dzieci rzucał o łóżko czy szarpał za uszy tak, że doprowadził do przerwania skóry w tej okolicy" - zrelacjonowali w komunikacie funkcjonariusze z Siemianowic Śląskich.

Znęcał się nad partnerką i dziećmi Źródło: KMP w Siemianowicach Śląskich

Podczas zatrzymania 37-latek był agresywny i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli kilkadziesiąt tabletek "o cechach amfetaminy".

Zarzuty i areszt

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad partnerką oraz dziećmi, posiadanie narkotyków oraz inne przestępstwa. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dwóch miesięcy aresztu. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.

Znaleziono też tabletki przypominające amfetaminę Źródło: KMP w Siemianowicach Śląskich

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, przerwij milczenie i nie bój się skorzystać z pomocy. Najtrudnej zrobić ten pierwszy krok szczególnie, że często stosowana manipulacja i zastraszanie przez sprawcę, obniżają wiarę w możliwości uwolnienia się od swojego oprawcy. Skorzystaj z grup wsparcia, z pomocy psychologów, bezpłatnych infolinii i szeregu instytucji działających w tym zakresie. Jeśli widzisz, że innym dzieje się krzywda - zawsze reaguj! KMP Siemianowice Śląskie