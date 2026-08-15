Spłonęły ciężarówki i auta osobowe. Straty liczone są w setkach tysięcy
Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali o godzinie 2.09. Do akcji wyjechały cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
- Stanowisko kierowania zostało poinformowane o pożarze pojazdów przy ulicy Bałtyckiej, na terenie jednej z firm. Ogień objął cztery samochody ciężarowe. Zapaliły się też dwa samochody osobowe zaparkowane w bezpośrednim sąsiedztwie - relacjonuje Dawid Strączek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Strażacy zabezpieczyli teren pożaru i przystąpili do gaszenia płonących pojazdów. Akcja trwała około trzech godzin.
- W działaniach brało udział 17 strażaków. Akcja zakończyła się o godzinie 5. Na szczęście nikt nie został poszkodowany - dodaje Dawid Strączek.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Właściciel spalonych ciężarówek i samochodów osobowych oszacował wstępnie straty na ponad 600 tysięcy złotych.