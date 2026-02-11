Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze

Kierowca wyprzedzał przed pasami Źródło: Policja Śląska

34-latek jechał ulicą Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej. W pewnym momencie postanowił wyprzedzić dwa inne, przepisowo jadące pojazdy. Zrobił to na oznakowanym przejściu dla pieszych.

"Za popełnione wykroczenie 34-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami" – informuje w komunikacie rudzka policja, zaznaczając, że mężczyzna naruszył liczne przepisy i zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i odpowiedzialną jazdę, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

"Zbliżając się do takiego miejsca, należy zachować szczególną ostrożność umożliwiającą zwiększeniu uwagi i dostosowanie zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Respektując przepisy i szanując siebie nawzajem, możemy skutecznie chronić to, co najcenniejsze - ludzkie życie i zdrowie" – czytamy w komunikacie.

Opracowała Anna Winiarska /tok