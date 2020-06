Grzegorza zepchnął do rowu, Ewelina uderzyła w tył auta. Relacja rowerzystów

- Wyjechaliśmy ze wsi, żona prowadziła. Był wiatr, postanowiłem ją odciążyć i wyminąć. Podczas tego manewru usłyszeliśmy trąbienie samochodu. Kierowca zwolnił, otworzył okno, dostaliśmy kilka epitetów, jak jeździmy. Stwierdził pewnie, że on tu rządzi i postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Mnie zepchnął do rowu, a przez to, że nagle zahamował, żona z całym impetem uderzyła w tył jego auta - Grzegorz opowiada, jak zakończył się trening rowerowy jego i żony.