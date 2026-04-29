SOSNOWIEC Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Posła żegnają tłumy Aleksandra Arendt-Czekała, Oprac. Mateusz Czajka |

Biskup Ważny o Łukaszu Litewce: autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw Źródło: TVN24

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci oraz ratowanie zwierząt. Reagowała też na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Pośmiertne odznaczenie dla Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe posła Litewki rozpoczęły się w środę o godz. 13.30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. W pogrzebie biorą udział: prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Najpierw odczytano postanowienie prezydenta Karola Nawrockiego o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał Zdzisław Litewka, ojciec zmarłego.

Potem zebranych przywitał biskup sosnowiecki Artur Ważny, który przewodniczył mszy.

"Pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji"

- Stajemy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty - tymi słowami biskup Ważny zaczął homilię.

Powiedział też, że choć milczenie jest najlepszą modlitwą, to w tym trudnym momencie "próbujemy przemówić'.

- Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym - powiedział biskup.

Przypomniał również, co zmarły sądził o Kościele. - Mówił: polski kościół popełnia błędy, a zawsze gdy ma możliwość je naprawić i wyciągnąć konsekwencje, nie robi tego. Ta swoista skarga jest wołaniem, modlitwą o piękniejszy i lepszy Kościół. Chcemy to naprawić i wyciągać wnioski, Łukaszu. Jeśli powodem tego dystansu są błędy i winy pasterzy, nasz brak uważności, pycha czy arogancja, proszę was dzisiaj przy tej trumnie z głębi serca o wybaczenie - wspomniał duchowny.

- Chcę wam jednak powiedzieć, że Jezus robi dokładnie to, co robił Łukasz. Zaprasza do swego świata wszystkich bez sprawdzania poglądów, zaświadczeń o moralności. Jezus nie jest rzecznikiem tylko doskonałych. Jest nim dla każdego - dodał.

"Wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi"

Na koniec mszy głos zabrał Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. - Łukasz był dobry człowiekiem, kochał ludzi. Żył swoim życiem. Był niezależny, żył dla innych. Dla ludzi, dla zwierząt. Pomagał. Pamiętam Wielkanoc 2021 dzwoni, i mówi: w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu, przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne, nie polityka - mówił marszałek.

Czarzasty powiedział, że poseł, był oddany ludziom i sprawom, które uważał za ważne, jak nikt jednoczył ludzi.

- Potrafił zgromadzić ludzi o różnych poglądach. Ludzie go kochali, wierzyli mu. Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. (…) Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi - dodał marszałek.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas mszy świętej żałobnej w intencji posła Lewicy Łukasza Litewki

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk na mszy świętej żałobnej w intencji posła Lewicy Łukasza Litewki

"Jako rodzice jesteśmy z ciebie dumni"

Zgodnie z wolą rodziny, ks. Patryk Kucharski odczytał słowa, którymi rodzice posła chcieli się z nim pożegnać.

"Synku, syneczku drogi, żegnamy się dziś tobą. Nie ma słów, które potrafiłby opisać ból rodziców stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być. To my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać ciebie, naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci" - przeczytał wikary.

"Zawsze dostrzegałeś tych, których inni mijali obojętnie, biednych, samotnych, potrzebujących pomocy. Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było także schronieniem dla zwierząt. Dla nich byłeś opiekunem, przyjacielem i ratunkiem" - odczytał duchowny.

Rodzice Łukasza Litewki przypomnieli również o jego działalności charytatywnej. Podkreślili, że są dumni z tego, jakim człowiekiem był ich syn. "Potrafiłeś pochylić się nad każdym, kto potrzebował pomocy, jako rodzice jesteśmy z ciebie dumni. Z tego jakim byłeś człowiekiem, z twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca. Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz po sobie coś bezcennego: dobro, które będzie trwać poprzez twoje czyny. Opłakuje cię tysiące matek i ojców" - zakończył ks. Kucharski.

Apel bliskich zmarłego posła

Kancelaria Sejmu poinformowała, że zgodnie z wolą rodziny zmarłego, zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona jest do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych - podkreślono.

Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać "dowolny gest dobroci", nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli. apel bliskich Łukasza Litewki

Zmiany w ruchu na ulicach Sosnowca, darmowy autobus

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował w mediach społecznościowych o tym, gdzie można zostawić samochód, w dniu uroczystości. Samorządowiec prosił o to, aby zaparkować albo na terenie ArcelorMittal Park - ZPS Sosnowiec (ul. Plac Zagłębia 1) oraz na parkingach przy ul. 3 Maja (przy Górce Środulskiej).

W dniu pogrzebu od godziny 9 do 17 zamknięto kilka ulic: ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny, zjazd z DK 94 na ul 3 Maja.

"Apeluję do mieszkających w pobliżu - proszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość" - napisał prezydent Sosnowca.

Rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy poinformował także o szczegółach dotyczących darmowego autobusu. Specjalna linia "Kościół", począwszy od godziny 11.30, kursuje co piętnaście minut między przystankami Sosnowiec Arcelor Mittal Park, gdzie znajduje się parking oraz Zagórzem Technikum oddalonym o około 700 metrów od kościoła pw. św Joachima. 29 kwietnia mieszkańców Zagłębia czeka także sporo innych zmian w komunikacji miejskiej.

Ratusz poinformował, że zmieniony został przebieg linii autobusowej nr 188 - będzie kursowała wyznaczoną trasą objazdową od ulicy Zuzanny ulicami: Frankiewicza, Prusa i Blachnickiego, do włączenia się na stałą trasę rozkładową na przystanku Sosnowiec Zagórze Osiedle. Trasa powrotna będzie przebiegała analogicznie.

Ponadto wyłączono z obsługi przystanki: Sosnowiec Środula Kolonia Zuzanna, Sosnowiec Środula Cmentarz, Sosnowiec Zagórze Mec Osiedle, Sosnowiec Zagórze Mec oraz Sosnowiec Zagórze Centrum Przesiadkowe. Obsługa przystanku Sosnowiec Zagórze Osiedle (stanowisko nr 1 w kierunku centrum) będzie się odbywała na stanowisku nr 3, znajdującym się przy ulicy Blachnickiego.

"Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: Sosnowiec Zagłębiowski Park Sportowy oraz Sosnowiec Środula Prusa. Linia w takiej formie będzie funkcjonowała od godziny 8 do 20." - napisał w komunikacie rzecznik Urzędu Miasta Sosnowiec

Poseł zginął w wypadku

Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód gdy jechał rowerem. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

