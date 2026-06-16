Katowice Pijany jechał karawanem w Częstochowie. Wiózł trumnę z ciałem Oprac. Mateusz Czajka |

Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie Źródło wideo: KMP w Częstochowie Źródło zdj. gł.: KMP w Częstochowie

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W Radostkowie pod Częstochową w poniedziałek około godziny 9.30 świadek zaalarmował służby o tym, że widzi karawan pogrzebowy, który jedzie "wężykiem" i zagraża innym. Pojazd odjechał, jednak po pewnym czasie patrol policji namierzył kierowcę na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Za kierownicą siedział 51-latek z Radomska. Badanie trzeźwości wykazało, że w organizmie miał aż 2,5 promila alkoholu.

"W trakcie kontroli policjanci sprawdzili przestrzeń ładunkową pojazdu. Okazało się, że mężczyzna w takim stanie przewoził trumnę z ciałem" - poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Karawan poprowadził inny pracownik

Jak podaje policja, na miejsce wezwany został inny pracownik zakładu pogrzebowego - tym razem już trzeźwy. To jemu policja przekazała karawan wraz z trumną.

Sprawa 51-latka została skierowana do sądu. Grożą mu trzy lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Źródło: Google Maps

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