Katowice Rodzice wygrali, onkologia dziecięca ma wrócić do Katowic Mateusz Czajka |

Sytuacja związana z łączeniem oddziałów jest trudna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Z końcem czerwca zamknięto oddział w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD), aby połączyć go z oddziałem onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu (SPSK) w ramach jednego centrum. Dotychczas Zabrze skupiało się tylko na leczeniu m.in. białaczek, a Katowice guzów litych i neurologicznych.

Po dwóch miesiącach Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) zdecydował, że onkologia dziecięca ma jednak wrócić do Katowic.

"Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach niezwłocznie podejmie działania organizacyjne, prawne i kadrowe, zmierzające do utworzenia w swojej strukturze dedykowanej bazy łóżkowej przeznaczonej do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi - w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego" - napisał ŚUM w oświadczeniu.

GCZD w Katowicach Źródło zdjęcia: TVN24

Decyzję tę uzasadniono "głosami i obawami rodziców". Mimo zmiany zdania, ŚUM zapewnia, że projekt utworzenia nowego centrum był dobrze zaprojektowany od strony organizacyjnej i inwestycyjnej.

Rodzice chorych na guzy lite dzieci wskazywali jednak na wiele - ich zdaniem bardzo groźnych - braków.

Rzecznik GCZD, Wojciech Gumułka przekazał nam, że szpital rozmawia o uruchomieniu oddziału między innymi z NFZ oraz z personelem. Placówka chce utworzenia oddziału z 24 łóżkami.

Rodzice nie ukrywają wzruszenia. "To one są dzisiaj wygranymi"

Pani Joanna - matka jednego z dzieci chorych onkologicznie - cieszy się z decyzji ŚUM. Choć nazywa ją przełomem, to jednak zachowuje rezerwę. Razem z innymi rodzicami czeka między innymi na to, kiedy oddział w Katowicach zostanie znowu otwarty i ile ostatecznie łóżek uda się uruchomić.

- Nie chcemy mówić o zwycięzcach i przegranych, bo w tej batalii nigdy nie chodziło o żadną ze stron. Chodziło o to, żeby nasze dzieci były leczone w miejscu, które zapewnia wielospecjalistyczne leczenie i diagnostykę. To one są dzisiaj wygranymi. Wrócą do miejsca, które im to wszystko zapewni - nie ukrywa wzruszenia inna matka, Karolina Bieńkowska.

Zaznacza przy tym, że sprawę onkologii na Górnym Śląsku można było załatwić już dużo wcześniej, ponieważ rodzice od dawna mówili ŚUM i szpitalom o możliwych problemach związanych z leczeniem w Zabrzu.

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Lekarze z GCZD i rodzice protestowali

Oddział onkologii dziecięcej w GCZD funkcjonował do końca czerwca. Rodzice dotychczas leczonych tam dzieci wskazywali na brak odpowiedniego zaplecza w Zabrzu - na przykład neurochirurgów, SOR-u. Planowano, aby w razie potrzeby pacjenci wożeni byli z Zabrza do Katowic - ponad 20 kilometrów.

Na zagrożenie z tym związane wskazywali także lekarze, którzy do końca czerwca pracowali w Katowicach i którzy nie chcieli przejść do Zabrza, tłumacząc to troską o pacjentów. W czasie krótkiego okresu wypowiedzenia (pierwszy tydzień lipca), poszli na zwolnienie lekarskie, a wcześniej złożyli wypowiedzenia.

Profesor Tomasz Szczepański - ordynator zabrzańskiego oddziału i rektor ŚUM - materiał z lipca 2026 roku Źródło: TVN24

Szukali nowych lekarzy - bezskutecznie

Śląski Uniwersytet Medyczny oraz zabrzański szpital niezmiennie stał na stanowisku, że procedury i przygotowanie szpitala w Zabrzu są odpowiednie. Wskazywano także m.in. na to, że z lekarze z GCZD chcieli zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzeń - ci jednak podkreślali, że nie była to główna oś sporu. Dyrektor SPSK nr 1 Dariusz Budziński wskazywał, na hipokryzję lekarzy z Katowic. Według niego było nią jednoczesne pójście na zwolnienie lekarskie i informowanie o trosce o dzieci.

Po zwolnieniu się zespołu specjalistów z Katowic, zabrzański szpital szukał lekarzy specjalizujących się w guzach litych - bezskutecznie. W czasie wakacji część rodziców chorych dzieci musiała szukać opieki i leczenia w innych miastach Polski oddalonych od Górnego Śląska - na przykład w Łodzi.

Ojciec dziecka o trudnościach z chemioterapią na Śląsku - materiał z lipca 2026 roku Źródło: TVN24

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Źródło: Google Maps