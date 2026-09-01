Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Rodzice wygrali, onkologia dziecięca ma wrócić do Katowic

|
GCZD w Katowicach
Sytuacja związana z łączeniem oddziałów jest trudna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do Katowic ma wrócić onkologia dziecięca. Trwają rozmowy w tej sprawie z Narodowym Funduszem Zdrowia i personelem medycznym. Komunikat wydał Śląski Uniwersytet Medyczny. Przyznano w nim, że zdecydowało o tym niezadowolenie rodziców, którzy martwili się o swoje dzieci.

Z końcem czerwca zamknięto oddział w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD), aby połączyć go z oddziałem onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu (SPSK) w ramach jednego centrum. Dotychczas Zabrze skupiało się tylko na leczeniu m.in. białaczek, a Katowice guzów litych i neurologicznych.

Po dwóch miesiącach Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) zdecydował, że onkologia dziecięca ma jednak wrócić do Katowic.

"Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach niezwłocznie podejmie działania organizacyjne, prawne i kadrowe, zmierzające do utworzenia w swojej strukturze dedykowanej bazy łóżkowej przeznaczonej do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi - w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego" - napisał ŚUM w oświadczeniu.

GCZD w Katowicach
GCZD w Katowicach
Źródło zdjęcia: TVN24

Decyzję tę uzasadniono "głosami i obawami rodziców". Mimo zmiany zdania, ŚUM zapewnia, że projekt utworzenia nowego centrum był dobrze zaprojektowany od strony organizacyjnej i inwestycyjnej.

Rodzice chorych na guzy lite dzieci wskazywali jednak na wiele - ich zdaniem bardzo groźnych - braków.

Rzecznik GCZD, Wojciech Gumułka przekazał nam, że szpital rozmawia o uruchomieniu oddziału między innymi z NFZ oraz z personelem. Placówka chce utworzenia oddziału z 24 łóżkami.

Rodzice nie ukrywają wzruszenia. "To one są dzisiaj wygranymi"

Pani Joanna - matka jednego z dzieci chorych onkologicznie - cieszy się z decyzji ŚUM. Choć nazywa ją przełomem, to jednak zachowuje rezerwę. Razem z innymi rodzicami czeka między innymi na to, kiedy oddział w Katowicach zostanie znowu otwarty i ile ostatecznie łóżek uda się uruchomić.

- Nie chcemy mówić o zwycięzcach i przegranych, bo w tej batalii nigdy nie chodziło o żadną ze stron. Chodziło o to, żeby nasze dzieci były leczone w miejscu, które zapewnia wielospecjalistyczne leczenie i diagnostykę. To one są dzisiaj wygranymi. Wrócą do miejsca, które im to wszystko zapewni - nie ukrywa wzruszenia inna matka, Karolina Bieńkowska.

Zaznacza przy tym, że sprawę onkologii na Górnym Śląsku można było załatwić już dużo wcześniej, ponieważ rodzice od dawna mówili ŚUM i szpitalom o możliwych problemach związanych z leczeniem w Zabrzu.

Lekarze z GCZD i rodzice protestowali

Oddział onkologii dziecięcej w GCZD funkcjonował do końca czerwca. Rodzice dotychczas leczonych tam dzieci wskazywali na brak odpowiedniego zaplecza w Zabrzu - na przykład neurochirurgów, SOR-u. Planowano, aby w razie potrzeby pacjenci wożeni byli z Zabrza do Katowic - ponad 20 kilometrów.

Na zagrożenie z tym związane wskazywali także lekarze, którzy do końca czerwca pracowali w Katowicach i którzy nie chcieli przejść do Zabrza, tłumacząc to troską o pacjentów. W czasie krótkiego okresu wypowiedzenia (pierwszy tydzień lipca), poszli na zwolnienie lekarskie, a wcześniej złożyli wypowiedzenia.

Klatka kluczowa-536631
Profesor Tomasz Szczepański - ordynator zabrzańskiego oddziału i rektor ŚUM - materiał z lipca 2026 roku
Źródło: TVN24

Szukali nowych lekarzy - bezskutecznie

Śląski Uniwersytet Medyczny oraz zabrzański szpital niezmiennie stał na stanowisku, że procedury i przygotowanie szpitala w Zabrzu są odpowiednie. Wskazywano także m.in. na to, że z lekarze z GCZD chcieli zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzeń - ci jednak podkreślali, że nie była to główna oś sporu. Dyrektor SPSK nr 1 Dariusz Budziński wskazywał, na hipokryzję lekarzy z Katowic. Według niego było nią jednoczesne pójście na zwolnienie lekarskie i informowanie o trosce o dzieci.

Po zwolnieniu się zespołu specjalistów z Katowic, zabrzański szpital szukał lekarzy specjalizujących się w guzach litych - bezskutecznie. W czasie wakacji część rodziców chorych dzieci musiała szukać opieki i leczenia w innych miastach Polski oddalonych od Górnego Śląska - na przykład w Łodzi.

Klatka kluczowa-536609
Ojciec dziecka o trudnościach z chemioterapią na Śląsku - materiał z lipca 2026 roku
Źródło: TVN24

Jeśli posiadasz ważne informacje lub znasz ciekawą historię, napisz do autora: mateusz.czajka@wbd.com

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pc
"Zanosi się na to, że to jedna z największych afer pisowskich"
Fakty po Faktach
50 min
DokFoto5 (2)
"Mój tata, seksturysta". Uda się pociągnąć ich do odpowiedzialności?
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Onkologia
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Gibała
Kandydat na prezydenta bierze błąd na siebie i żałuje, że nie wyczulił wolontariuszy
Kraków
pap_20260514_1MX
Umowa z Zondacrypto "skrajnie niekorzystna". Pokazuje "mroczne relacje"
Polska
victoria beckham shutterstock_2796859175
Po raz pierwszy na plusie. Sukces byłej członkini Spice Girls
BIZNES
imageTitle
Nie żyje były piłkarz Warty i Lecha Poznań
EUROSPORT
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego? Tyle podpisów zebrali
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Afera Zondacrypto. Kaczyński proponuje powołanie komisji
Polska
Przewozy konne na trasie do Morskiego Oka tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza
Wielka zmiana w Tatrach. Konie nie pojadą już do Morskiego Oka
Tatry
Burza
Gdzie jest burza? Tu meteorologiczna jesień zaczęła się burzliwie
METEO
Premier Donald Tusk na inauguracji roku szkolnego w Wieluniu
Tusk w Wieluniu: nigdy nie ulegnijcie temu trendowi
Polska
Wysłano 20 zastępów strażaków
Pożar w firmie produkującej części do obiektów latających. Śledztwo
Lublin
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
Nowe ceny na stacjach paliw. Tyle płacimy w podatkach i opłatach
Bartłomiej Ciepielewski
Lionel Richie
Media: kolejne problemy zdrowotne znanego wokalisty
Kultura i styl
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Pielęgniarz z zarzutem usiłowania zabójstwa pacjenta
Wrocław
imageTitle
Jeden kadr, zupełnie skrajne emocje. Niezwykły koniec meczu US Open
EUROSPORT
Policja poszukuje sprawcy zniszczenia sali zabaw dla dzieci w Gdyni
Ktoś rozlał żrącą substancję w sali zabaw dla dzieci. Szukają mężczyzny ze zdjęcia
Trójmiasto
Mykanów, 01.09.2026. Miejsce śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w okolicy miejscowości Mykanów
Koszmar na A1, cztery osoby nie żyją. Służby o szczegółach wypadku
Katowice
Stołówka szkolna (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach. Czego będzie więcej, czego mniej
Polska
Witold Płóciennik
Zaginął znany operator filmowy. Kolejny dzień poszukiwań na wielką skalę
Lubuskie
Jerzy Łakomski "Kajtek", powstaniec warszawski
Nie żyje Jerzy Łakomski "Kajtek". Do powstania poszedł jako 12-latek
WARSZAWA
imageTitle
Udany powrót Alcaraza. "To zupełnie coś innego"
EUROSPORT
pacjent pacjentka zastrzyk shutterstock_2444857841
Tysiące pacjentów mogą odczuć tę zmianę. Chodzi o leki biologiczne
Piotr Wójcik
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Downsizing. Największe firmy pod lupą
BIZNES
13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross
Pościg za motocyklistą. To 13-latek
Łódź
Karol Karski
Karski i komisja śledcza w sprawie Zondacrypto. Wolta w trzy dni
Polska
Niedźwiedzica z młodymi wpadła do zbiornika na wodę
"Zerknęliśmy przez mały otwór, a zaraz potem zobaczyliśmy niedźwiedzia"
METEO
Leszek Miller
"Dwóch Leszków Millerów". Piekarska: nie rozumiem tej postawy
NEWS MICHALSKIEGO
"Klara. Rewolucja"
Pięć seriali na jesień w HBO Max
Kultura i styl
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
"Na początku wakacji ta mapa byłą pusta". Potem zapełniła się czarnymi punktami
Polska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Nowy sondaż partyjny. Jak wypada Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus?
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Amerykanie ocenili Trumpa. Trzeci taki wynik z rzędu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica