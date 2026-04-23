Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Miał 36 lat Oprac. Tomasz Kubik

O śmierci parlamentarzysty poinformowała Lewica. "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny" - napisali działacze partii.

"Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - dodano we wpisie.

Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki.



Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy… pic.twitter.com/ZaVCk4tURD — Lewica (@__Lewica) April 23, 2026 Rozwiń

Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki po godzinie 17 opublikowano wpis z informacją o jego śmierci. "Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko" - czytamy we wpisie - "Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie... Kochamy Cię".

Poseł Łukasz Litewka nie żyje

Posła pożegnał też przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci" - napisał marszałek Sejmu na X. Dodał, że jego „myśli są teraz z rodziną Łukasza”.

W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza. pic.twitter.com/Uu13vpJvAd — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) April 23, 2026 Rozwiń

Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej

Jak informuje policja, do tragicznego wypadku doszło około godz. 13:20 w Dąbrowie Górniczej na ul. Kazimierzowskiej - na drodze między tą miejscowością a Sosnowcem. 57-letni kierujący samochodem marki Mitsubishi Colt zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z rowerzystą. Prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie lub zaśnięcie kierowcy.

Pomimo długotrwałej reanimacji oraz interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, około godz. 14:25 stwierdzono zgon poszkodowanego.

- Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu - był trzeźwy. Pobrano mu również krew do badań na obecność innych środków. Obecnie na miejscu nadal trwają oględziny - zabezpieczamy i analizujemy ślady oraz ustalamy okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu pracuje prokurator, który nadzoruje nasze czynności - przekazał asp. szt. Adam Jachimczak ze śląskiej policji.

Według ustaleń policji, kierujący rowerem Łukasz Litewka jechał prawidłowo.

Policja o wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka Źródło: TVN24

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka miał 36 lat. Urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Karierę publiczną rozpoczął jako radny Sosnowca, wybierany w 2014 i 2018 roku z list lewicy. Bez powodzenia startował do Sejmu w 2019 roku, natomiast mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy Nowej Lewicy, uzyskując rekordowe poparcie w okręgu sosnowieckim - czyli 40 579 głosów.

Łukasz Litewka był prezesem Fundacji #teamLitewka, która zajmuje się szeroko pojętą pomocą ludziom i zwierzętom. Fundacja działa od czerwca 2023 roku. Jednym z jej projektów jest Zwierzogranie, czyli otwarty festiwal plenerowy. Podczas wydarzenia prowadzona jest zbiórka na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Ubiegłoroczna edycja Zwierzogrania przyniosła blisko 2 miliony złotych. Fundacja prężnie wspiera też zbiórki na leczenie, pomaga osobom wykluczonym społecznie.

Łukasz Litewka miał 36 lat Źródło: Marcin Obara/PAP