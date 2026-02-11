Sześcioletnie dziecko potrącone na przejściu. Nagranie

Dziecko zostało potrącone na przejściu w Mysłowicach Źródło: Śląska policja

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego, około godziny 13.15 na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 73-latek z Katowic nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił na przejściu dla pieszych 6-latka, który znajdował się pod opieką matki" - informuje śląska policja.

Dziecko nie odniosło poważnych obrażeń. Sześciolatek został przetransportowany karetką do szpitala w celu dalszych badań.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 73-letniemu kierującemu Hondy. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok