Sześcioletnie dziecko potrącone na przejściu. Nagranie

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego, około godziny 13.15 na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 73-latek z Katowic nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił na przejściu dla pieszych 6-latka, który znajdował się pod opieką matki" - informuje śląska policja.
Dziecko nie odniosło poważnych obrażeń. Sześciolatek został przetransportowany karetką do szpitala w celu dalszych badań.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 73-letniemu kierującemu Hondy. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
