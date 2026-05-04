Katowice

Porzucony samochód, a w nim "podejrzane przedmioty". Wstrzymali ruch pociągów

Ktoś porzucił w Mysłowicach przy torach kolejowych samochód. Ze zgłoszenia wynikało, że w środku są porozrzucane urządzenia elektroniczne i owinięta taśmą paczka. Na miejscu pracowali policjanci, saperzy, sokiści i strażacy.

Zgłoszenie o porzuconym samochodzie wpłynęło do dyżurnego mysłowickiej policji w niedzielę po południu. Patrol potwierdził, że w rejonie leśnym pomiędzy kąpieliskiem Słupna a ulicą Kolejową znajduje się Audi. W środku pojazdu, jak informuje policja, leżały "różne urządzenia" oraz paczka.

Policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego dokonał wstępnego sprawdzenia pojazdu pod kątem materiałów wybuchowych. Na miejsce skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Janowa, a także pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Źródło: Śląska policja
Źródło: Śląska policja

W paczce były telefony

Jak się okazało, w podejrzanej paczce znajdowały się telefony komórkowe.

"Na czas działania policyjnych pirotechników z Katowic wstrzymany został ruch pociągów na pobliskiej trasie kolejowej. Kontrterroryści wykluczyli zagrożenie materiałami wybuchowymi, jednak na miejsce skierowany został także przewodnik psa policyjnego specjalizującego się w wykrywaniu materiałów wybuchowych. Policyjny pies również nie potwierdził, by w samochodzie znajdowały się niebezpieczne materiały" - podaje policja.

Źródło: Śląska policja

Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała oględziny miejsca zdarzenia. 

Policjanci dotarli do właściciela i użytkownika pojazdu. "Trwa ustalanie przyczyn porzucenia przez niego pojazdu w tym miejscu" – czytamy w komunikacie.

Źródło: Śląska policja

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

