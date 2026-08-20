Auto staczało się ze zbocza. Pasażerka wysiadła, nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek około 5.30 w Lipowej. Na leśnej drodze prowadzącej w kierunku Skrzycznego samochód marki Gaz stoczył się ze zbocza. Pod kołami znalazła się pasażerka.
"65-letni kierujący, podczas ruszania pojazdem, zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami. 40-letnia kobieta zginęła na miejscu" - informuje śląska policja.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Kierowca był trzeźwy. Do dalszych czynności zabezpieczono również samochód uczestniczący w zdarzeniu.
Źródło: tvn24.pl