Katowice Auto staczało się ze zbocza. Pasażerka wysiadła, nie żyje Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Do tragicznego wypadku doszło w czwartek około 5.30 w Lipowej. Na leśnej drodze prowadzącej w kierunku Skrzycznego samochód marki Gaz stoczył się ze zbocza. Pod kołami znalazła się pasażerka.

"65-letni kierujący, podczas ruszania pojazdem, zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami. 40-letnia kobieta zginęła na miejscu" - informuje śląska policja.

40-latka zginęła pod kołami samochodu Źródło zdjęcia: Śląska policja

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Kierowca był trzeźwy. Do dalszych czynności zabezpieczono również samochód uczestniczący w zdarzeniu.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 1⃣ wypadku ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣9⃣4⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/2CXWa6Nd1d — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 20, 2026 Rozwiń