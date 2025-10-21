Pies wpadł do głębokiego, niezabezpieczonego szybu

Do zdarzenia doszło w powiecie mikołowskim Źródło: Google Maps

W niedzielę (19 października) strażacy z Mikołowa otrzymali zgłoszenie o psie, który wpadł do niezabezpieczonego szybu o głębokości około 10 metrów. Do zdarzenia doszło na zarośniętej łące w rejonie drogi krajowej numer 81 w Łaziskach Górnych.

W akcję zaangażowani byli strażacy Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mikołowie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Średnich.

Szyb, do którego wpadł pies miał 10 metrów głębokości Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

Strażacy zabezpieczyli teren i zbudowali stanowisko asekuracyjne. Przy pomocy drabiny ratowniczej jeden z ratowników zszedł na dno szybu, skąd bezpiecznie ewakuował przestraszone zwierzę.

Właściciel psa natychmiast udał się z nim do lekarza weterynarii. Na szczęście okazało się, że zwierzę doznało jedynie niegroźnych potłuczeń.

Uratowany pies Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie