Akademik tylko dla w pełni zaszczepionych

- Nie uzależniamy prawa do obecności na zajęciach w murach uczelni od bycia zaszczepionym - napisał w liście do studentów rektor Uniwersytetu Śląskiego. Dodał jednak jeden wyjątek: - W akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione.

W liście do studentów, opublikowanym na stronie Uniwersytetu Śląskiego rektor tej uczelni, prof. dr hab. Ryszard Koziołek napisał, że od 1 października chcieliby rozpocząć zajęcia stacjonarne i mają nadzieję, że epidemia nie pokrzyżuje tych planów.

"Apeluję do wszystkich Państwa, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki, żeby uczynili to w dbałości o siebie, o swoje rodziny oraz o koleżanki i kolegów, z którymi spotkacie się w uniwersytecie" - napisał profesor.

Uczelnia nie uzależnia prawa do obecności na zajęciach w murach uczelni od bycia zaszczepionym, ale ogranicza dostęp do akademików.

Trzeba mieć zaświadczenie o szczepieniu lub Certyfikat Covid

Profesor Koziołek: W akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione, co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem o szczepieniu lub Certyfikatem Covid. Stawiamy ten warunek w obliczu ostrzeżeń przed kolejną falą epidemii, a także w przekonaniu, że przebywanie ze sobą w bliskiej odległości, w pokojach i korytarzach domów akademickich naraża Was szczególnie na ryzyko infekcji.

By ułatwić niezaszczepionym jeszcze studentom dostęp do akademików, na początku roku akademickiego uczelnia zamierza zorganizować w kampusach punkty szczepień. Komunikat na ten temat ma się pojawić we wrześniu.