"Mogę zaapelować do ludzi, którzy drwią z obostrzeń, żeby się opamiętali". Poseł po długiej walce pokonał koronawirusa

"Apeluję o przestrzeganie elementarnych przepisów sanitarnych"

- Tego samego dnia dostaliśmy pozytywne wyniki testu. Małżonka przeszła to bardzo łagodnie, ale od ponad pięciu lat opiekujemy się 24 godziny na dobę też naszą teściową, mamą żony i jak dowiedzieliśmy się o tym, co to jest, to trzeba było znaleźć rozwiązanie, mówiąc wprost: kto nakarmi mamę - mówi Polaczek.