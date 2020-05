O szóstej skończyli pracę w kopalni. O dziewiątej kazali im stanąć w kolejce do pobrania wymazu

Drugi dzień badania górników na Śląsku na obecność koronawirusa. SARS-CoV-2 ma już około 600 osób. Przedstawiciele spółki, do której należy kopalnia Bobrek, zapewniają, że źródłem zakażenia nie był zakład. Jednak zastosowane na kopalniach obostrzenia nie zahamowały rozprzestrzeniania się wirusa.

W pięciu punktach na Śląsku, tam gdzie wystąpiło najwięcej zakażeń w kopalniach węgla kamiennego, stanęły w czwartek namioty, w których służby medyczne wykonują górnikom testy przesiewowe na obecność koronawirusa. D o niedzieli, przebadanych ma zostać około cztery tysiące górników, po tysiąc dziennie. Jak sprawdzał w piątek w Bytomiu reporter TVN24, samo pobranie wymazu do testu w systemie drive-thru trwa od jednej do dwóch minut.

Ale dla wielu górników to musi być wysiłek i kolejne ryzyko zakażenia. O szóstej rano skończyli pracę na kopalni Bobrek, o dziewiątej zostali zaproszeni na testy. Jest ich dwustu, więc w kolejce do namiotu stoją nawet godzinę. Zachowują bezpieczną odległość od siebie, mają maseczki na twarzy. Ale dotarli tam samochodami po dwóch - czterech w jednym, bo nie każdy jest zmotoryzowany.

Kopalnia nie przerwała wydobycia. Przedstawiciele spółki Węglokoks, do której należy KWK Bobrek., zapewniają, że źródłem zakażenia nie był zakład, tylko rodziny górnicze (które też chorują). Jednak zastosowane na kopalniach obostrzenia, np. mierzenie temperatury przed wejściem, zmniejszenie o połowę osób w windzie i nakaz, by stały odwrócone do siebie tyłem, nie zahamowały rozprzestrzeniania się wirusa.