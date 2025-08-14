Kolegium katowickiego sądu przeciwko odwołaniu dwóch wiceprezesów

Katowice (woj. śląskie) Źródło: mapa google

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Agata Stankiewicz-Rataj poinformowała w czwartek, że oba wnioski zostały ocenione negatywnie. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas posiedzenia, które miało miejsce 8 sierpnia.

W skład kolegium, które opiniowało wnioski ministra wchodzi prezes sądu okręgowego oraz prezesi sądów rejonowych w tego okręgu. Sędzia Stankiewicz-Rataj poinformowała, że w sprawie sędziego Kuli było pięć głosów przeciw i pięć za, zaś w głosowaniu dotyczącym sędziego Kotary czworo członków kolegium głosowało za, czworo przeciw, dwie pozostałe osoby wstrzymały się od głosu.

Katowicka "Gazeta Wyborcza" przypomniała, że odwołania wiceprezesa Kuli domagał się również poprzedni minister sprawiedliwości Adam Bodnar i w czerwcu kolegium sądu również się na to nie zgodziło.

Minister Żurek zapowiada zmiany kadrowe w sądach

Minister Żurek po objęciu teki ministra sprawiedliwości deklarował, że jego priorytetem będzie przywrócenie w Polsce praworządności. Pod koniec lipca poinformował o odwołaniu z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do "neoKRS" lub są tzw. "neosędziami" - powołanymi na stanowisko sędziego od 2018 roku. Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Według zapowiedzi szefa MS, osoby te utracą stanowiska.

Katowiccy sędziowie nie są pierwszymi, którzy nie zgodzili się z tymi decyzjami personalnymi. Na początku sierpnia kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku sprzeciwiło się decyzji ministra Żurka o odwołaniu prezesów dwóch sądów tamtego okręgu.

Z kolei, jak przekazał nam wcześniej minister Żurek, jego stanowisko na temat odwołania prezesów "podzieliło" Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, jeśli decyzja danego kolegium w sprawie odwołania prezesa lub wiceprezesa jest negatywna, minister może przedstawić zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Krajowej Radzie Sądownictwa. Negatywna opinia KRS jest wiążąca jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta większością dwóch trzecich głosów. Niewydanie opinii przez KRS w terminie trzydziestu dni od przedstawienia przez ministra zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu.