Katowice Ukrył się w śmietniku, "zapomniał" o nogach Oprac. Mateusz Czajka |

31-latek został zatrzymany do kontroli, bo przekroczył dozwoloną prędkość. Miał w aucie ponad kilogram narkotyków Źródło: Policja Katowice

Policjanci na ulicy Chorzowskiej w Katowicach zatrzymali do kontroli kierowcę BMW, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 14 kilometrów na godzinę. Zbadali go narkotestem, a ten wskazał obecność aż trzech substancji: kokainy, THC i amfetaminy.

Policjanci zaczęli przeszukiwać BMW. Znaleźli torbę, a wtedy 31-latek rzucił się do ucieczki. Szybko jednak został zatrzymany.

Próbował się ukryć w śmietniku

"Policjanci niedaleko miejsca kontroli zauważyli wystające z kontenera na śmieci nogi. Okazało się, że to właśnie tam 31-latek próbował się ukryć" - podała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Katowicach.

W torbie były narkotyki

W torbie, której 31-latek nie chciał otworzyć, były narkotyki - ponad kilogram metamfetaminy, nieco ponad sto gramów kokainy oraz kilka gramów marihuany.

Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Został tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowany.

