Nieoświetlona przyczepa na autostradzie. "Nawet nie wiedziałem, w co wjechałem". Nagranie

Skończyło się mandatem i sprawą w sądzie

"Opinia potwierdziła brak możliwości reakcji i fakt, że taki nieoświetlony obiekt nie powinien znaleźć się na autostradzie. Odwołałem się do sądu, przedstawiając film, zdjęcia i opinię biegłego. Sędzia nic nie wspomniała o okolicznościach, a jedynie stwierdziła, że przyjmując mandat, przyznałem się do winy i to zamyka sprawę. Wyrok jest prawomocny, moje auto nadaje się do kasacji, a ja nie dostałem odszkodowania. Z poziomu kierowcy przyczepka była tak bardzo niewidoczna, że po uderzeniu nawet nie wiedziałem, w co wjechałem i że w coś wjadę. Według wyliczeń biegłego przyczepa pojawiła się w moich światłach na 0.88 s przed uderzeniem" - podkreśla kierowca.

Komentarz policji

GDDKiA wyjaśnia

- Było to miejsce wygrodzone pachołkami, gdzie znajdowały się dwie oświetlone tablice naprowadzające ze strzałą. Należały do wykonawcy, który otrzymał polecenie zabezpieczenia wyłączonego z ruchu prawego pasa, na którym doszło do uszkodzenia dylatacji. Tablice były ustawione po to, by bezpiecznie ominąć to wyłączenie. Ktoś pewnie się zagapił i wjechał w nią tak nieszczęśliwie, że wyrzucił ją na lewy pas. To zdarzenie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Winy po naszej stronie nie ma. Kierowca musiałby szukać sprawcy, który dokonał przemieszczenia tej tablicy - przyznał Prusak.