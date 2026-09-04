Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Sąd rozstrzygnął spór. Wiadomo, gdzie będzie się toczył proces jednego z bohaterów afery Zondacrypto

|
Sylwester Suszek z Marianem W.
Jaromira W., Anna P. i Rafał Zaorski usłyszeli zarzuty w sprawie Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Materiały własne Sylwester Suszek
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Sądzie Okręgowym w Katowicach będzie toczył się proces Mariana W., ps. Maniek i kilku innych oskarżonych w sprawie wielomilionowych oszustw w obrocie paliwami – zdecydował w piątek Sąd Apelacyjny w Katowicach, rozstrzygając spór pomiędzy sędziami z Sosnowca i Katowic.

Marian W. to kluczowa postać w aferze Zondacrypto; od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka - założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, określanego mianem "króla kryptowalut". To w bazie paliwowej "Mańka" Suszek był widziany po raz ostatni.

W grudniu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Katowicach przesłała do sądu akt oskarżenia w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami, na której czele miał stać Marian W. Akta trafiły pierwotnie do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, jednak tamtejsi sędziowie uznali, że właściwy do rozpoznania tej sprawy jest Sąd Okręgowy w Katowicach. Sędziowie z Katowic ocenili z kolei, że proces powinien toczyć się w Sosnowcu.

Marian W. jest kluczową postacią w aferze Zondacrypto

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował w piątek, że proces będzie toczył się w Sądzie Okręgowym w Katowicach, uznając go za właściwy do rozpoznania tej sprawy - poinformowano w II Wydziale Karnym. Akta sprawy zostaną niezwłocznie przekazane do właściwego sądu - dodali przedstawiciele SA.

Marian W. to kluczowa postać w sprawie Zondacrypto. Według "Gazety Wyborczej", był on jednym z głównych inwestorów tej giełdy, śledczy podejrzewają, że zainwestował na niej 120 mln zł z transakcji paliwowych i miał nieformalny wpływ na zarządzanie tą firmą. To "Maniek" miał też wprowadzić do założonej przez Suszka giełdy kryptowalut adwokata Przemysława Krala, który później został prezesem Zondacrypto, a teraz - według doniesień mediów - zdecydował się na współpracę z prokuraturą.

Marian W. usłyszał zarzut pozbawienia wolności Suszka

W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział PK, Marianowi W. przedstawiono zarzut pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutu w sprawie Suszka "Maniek" nie został aresztowany, w sprawie paliwowej w 2019 r. uzyskał list żelazny i jak powiedział w piątek jego obrońca mecenas Błażej Gazda dokument ten nie został nigdy cofnięty, więc w dalszym ciągu obowiązuje. Nie wiadomo, gdzie Marian W. obecnie przebywa – jego pełnomocnik nie udziela takich informacji.

Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. W dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu.

Sylwester Suszek z Marianem W.
Sylwester Suszek z Marianem W.
Źródło zdjęcia: Materiały własne Sylwester Suszek

Zatrzymano osoby z otoczenia Mariana W.

W środę na polecenie PK, gdzie toczy się wielowątkowe śledztwo w sprawie Zondacrypto, zatrzymano trzy osoby, w tym dwie z otoczenia Mariana W. – jego bliską współpracowniczkę Annę P., Jaromirę W. (b. żonę "Mańka", reprezentuje ją także mecenas Gazda), a także Rafała Zaorskiego. W piątek cała trójka została aresztowana.

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Suszka; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł; utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Suszka poprzez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był "król kryptowalut", a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł; pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Zaorskiemu przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia – podała prokuratura.

O co chodzi w sprawie paliwowej?

W sprawie paliwowej, która zgodnie z decyzją SA będzie toczyć się w Katowicach, Prokuratura Regionalna w Katowicach zarzuciła oskarżonym dokumentowanie fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łączną kwotę blisko 1,3 mld zł. Jak ustalili śledczy, na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa. To jedna z największych spraw dotyczących nielegalnego obrotu paliwami i wyłudzeń podatku VAT w Polsce.

Jak opisywał kilka miesięcy temu rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz, grupa zajmująca się nielegalnym obrotem paliwami działała w latach 2011–2016 na terenie Polski, Niemiec, Czech oraz innych państw Unii Europejskiej. Według ustaleń śledztwa wprowadzała na polski rynek paliwa płynne bez uiszczania należnego podatku VAT i akcyzy, zajmowała się też praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych.

"Zarzucany w akcie oskarżenia proceder polegał na dokumentowaniu fikcyjnych transakcji niemal 11 900 fakturami VAT na łączną kwotę przekraczającą 1,29 mld zł netto. Jednocześnie na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpływały środki płatnicze pochodzące z przestępstwa w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł. Środki były następnie transferowane, w tym na zagraniczne rachunki bankowe, w celu utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia" - informowała prokuratura w komunikacie.

Jak wynika z aktu oskarżenia, grupa kupowała olej napędowy i benzynę od podmiotów zarejestrowanych w Niemczech, a następnie wprowadzała je do obrotu w Polsce z udziałem spółek posiadających status zarejestrowanego odbiorcy oraz szeregu pośredników, którzy jedynie pozorowali działalność gospodarczą. Transport paliw odbywał się bezpośrednio z baz załadunkowych w Niemczech do miejsc prowadzenia działalności przez główny podmiot, z pominięciem spółek widniejących na fakturach i dokumentach przewozowych CMR.

Śledztwo było prowadzone we współpracy z organami ścigania innych państw, w tym z wykorzystaniem wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego powołanego przy Eurojust – Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych z siedzibą w Hadze. Akta sprawy liczą 957 tomów. Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
Suszek
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk i politycy PiS w Sejmie
"Dostałem telefon, że będzie coś mocnego". Kulisy sejmowego starcia
Marcin Złotkowski
Niemiecka policja w Bergheim
Seria aktów sabotażu. "Może się to nasilić"
Świat
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
BIZNES
Donald Trump
Trump o Hiszpanii: będzie zrujnowanym krajem
Świat
imageTitle
Zastępca Piesiewicza podał datę posiedzenia zarządu PKOl
EUROSPORT
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Warszawska palma zyska zielone otoczenie. Zniknie beton
WARSZAWA
jedna osoba trafiła do szpitala
Kierowca busa uderzył w uszkodzoną ciężarówkę. S3 zablokowana
Wrocław
Padaczka Drgawki. Mężczyzna Z Niepowodzeniem Przedawkowania. Zdrowie medyczne
Śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Jak działa klefedron?
Piotr Wójcik
Hejter usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Youtuber skazany za wysyłanie materiałów pornograficznych 13-latce
Lublin
2026-09-04T132607Z_1_LWD033904092026RP1_RTRWNEV_C_0339-UKRAINE-CRISIS-ATACK-SBU-0002
Zełenski: dron uderzył w główną siedzibę SBU
Świat
O interwencję poprosił kapitan samolotu
Szukały jej władze Peru. Zatrzymana na gdańskim lotnisku
Trójmiasto
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
WARSZAWA
Marysia Walczuk bawi się balonem w szpitalu
Diagnoza to dopiero początek. Rodzice chorych dzieci szukają terapii
Anna Bielecka
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Kontrowersyjny pomysł Trumpa. Zapowiadają wbicie pierwszej łopaty
Świat
sejm
"Nie mamy nic do ukrycia". Złożyli wniosek o komisję śledczą
Polska
shutterstock_1843441207
Xbox zmienia zasady dla graczy
BIZNES
Superwizjer - król kłusowników
"Czyny cięższego kalibru". Sąd łowiecki ukarał profesora
Michał Fuja
Michał Moskal, Radomir Wit
Moskal dementuje słowa wiceszefa klubu PiS. "Pomylił się"
Polska
Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
"Ten sam przejazd. Ten sam niebezpieczny błąd"
Trójmiasto
Jedno ze zdjęć, zrobionych podczas sesji do okładki albumu "B'Day"
Beyonce świętuje po swojemu. Nowa odsłona kultowej płyty
Tomasz-Marcin Wrona
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
"Niezwykle skuteczna metoda". To one ochronią gwiazdy kina
METEO
imageTitle
Siatkarki nie powiedziały ostatniego słowa. "Każda z nas przyjechała tutaj po więcej"
EUROSPORT
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
WARSZAWA
Mikołaj Dorożała
Wiceminister składa rezygnację. Był atakowany przez PSL
Polska
imageTitle
Legia wypełnia lukę w ataku
EUROSPORT
Szpital w Głogowie
Szpital zgłosił, że pacjent próbował zgwałcić starszą kobietę. Trwa śledztwo
Wrocław
22 min
pc
Najtrudniejszy manewr w historii ESA. Sonda wlatuje w piekło Merkurego
Opinie i wydarzenia
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty deklarował, że Berek ma jego głos. Zagłosował przeciw
Polska
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Nawrocki reaguje na wystąpienie Tuska
Polska
66-latka odpowie za zniszczenie mienia
Na siedzenia rozpyliła kwas masłowy. Pociągi wycofane z ruchu, ogromne straty
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica