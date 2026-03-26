Katowice

Jedenastu przyleciało jednym samolotem, żaden nie przekroczył granicy

Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Źródło: Google Earth
Przylecieli do Katowic jednym samolotem. Problemy jedenastu Gruzinów zaczęły się podczas kontroli granicznej. Mieli problemy z odpowiedziami na pytania o cel pobytu w Polsce. Ostatecznie żaden nie przekroczył granicy, wszyscy wrócili do Gruzji.

Jedenastu mężczyzn przyleciało we wtorek, 24 marca, z Kutaisi w Gruzji. Wszyscy stawili się do kontroli granicznej na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Strażnicy graniczni zaczęli ich wypytywać o cel wizyty.  

"Gruzini odpowiadali różnie - że przylecieli do Katowic turystycznie (jednak nie wiedzieli, gdzie będą nocować, ani co będą zwiedzać); że chcą podjąć w Polsce pracę (ale nie znali nazwy pracodawcy, ani miejsca zakwaterowania); że jeszcze nie wiedzą, gdzie w Polsce będą mieszkać i czym się zajmować (ale kolega wie). Kilka osób miało bilety powrotne, które jednak w każdej chwili można było anulować. Kilka okazało rezerwacje hotelowe, które były nieopłacone i możliwe do anulowania bez żadnych konsekwencji. Kilku w końcu przyznało, że posiadane dokumenty kupili w Gruzji za kwotę około 500 lari (około 680 złotych), aby uwiarygodnić cel podróży" - przekazano w komunikacie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komendant katowickiej Straży Granicznej odmówił im wjazdu i nakazał przebywanie w pomieszczeniach dla osób niezaakceptowanych do czasu powrotu do ojczyzny.

Wrócili do Kutaisi lotem w czwartek, 26 marca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sześć sióstr przyleciało do Polski. Żadna nie została wpuszczona
Sześć sióstr przyleciało do Polski. Chciały pracować, zapomniały o jednym
Z lotniska trafił prosto do więzienia
Wrócili do Polski i trafili do więzienia
Kolumbijczycy nie dostali zgody na pobyt w Polsce
Kolumbijczyk chciał zobaczyć śnieg, Wenezuelczyk zwiedzać Sosnowiec
Czytaj także:
shutterstock_1919734064
Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny
BIZNES
Deszcz, mróz
Opady deszczu i śniegu oraz przymrozki. Alarmy IMGW w 10 województwach
METEO
Skradziony znak informujący o strefie czystego transportu w Krakowie
Znikające i niszczone znaki strefy czystego transportu. Są pierwsze zatrzymania
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
METEO
Zielona trucizna w rzece Olechówce
Zielona trucizna w rzece. Wiadomo, skąd pochodzi
Łódź
Szpital wojewódzki w Szczecinie
Atak hakerów na szpital. Ministerstwo zapowiada zmiany
Szczecin
Dom Rihanny w Beverly Hills
Niemal dwa miliony dolarów kaucji i groźba dożywocia po ostrzelaniu domu Rihanny
Kultura i styl
Syreny alarmowe Warszawa
Pod Warszawą zawyją syreny alarmowe
WARSZAWA
PSY
To nagranie widziały miliony osób. Jest prawdziwe, ale...
Świat
Zdarzenie miało miejsce w Opolu
Widzieli "ojca leżącego bez ruchu". Brawurowa akcja policji na nagraniu
Opole
Była listonoszka zatrzymana
Była listonoszka w mieszkaniu miała plik niedoręczonych listów. "Za dnia nie miałam czasu"
WARSZAWA
USS Abraham Lincoln
Amerykański marynarz ranny. Lotniskowiec "kontynuuje misję"
Świat
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
BIZNES
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
W pożarze zginęło dwoje dzieci. Prokuratura o przyczynach
Poznań
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Stoch
Symboliczny gest. Stoch zaskoczony
EUROSPORT
shutterstock_2598858383
Zmiana czasu na letni: jak wpływa na sen, nastrój i zdrowie psychiczne?
Anna Bielecka
imageTitle
Pewnik, który ma zgubić Polaków
EUROSPORT
Wyrok sądu (zdjęcie ilustracyjne)
Zapadł wyrok za gwałty. Sąd nie miał wątpliwości
Szczecin
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło. Zarzuty dla 72-latka
Olsztyn
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
Polska
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
METEO
Obiecujące wyniki innowacyjnego badania krwi. Ma pomóc w wykrywaniu aż 50 rodzajów nowotworu
Pobieranie krwi "bez wiedzy i zgody pacjentów". Jest ruch prokuratury
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
BIZNES
imageTitle
Śnieg i wiatr w oczy skoczków. Dziwne kwalifikacje
EUROSPORT
Figure 3, humanoidalny robot w Białym Domu. Obok Melania Trump i Brigitte Macron
Ma 173 cm wzrostu, przywitał pierwsze damy w 11 językach
Świat
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
BIZNES
Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Pierwsza kobieta na czele Kościoła anglikańskiego. W tle konflikt
Justyna Zuber
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
BIZNES
Donald Trump
Trump uderza w kraje NATO. "Nie zrobiły absolutnie nic"
Świat

