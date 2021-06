Policja przerwała półmaraton. Organizator przeprasza uczestników

Oświadczenie organizatora

"Jesteśmy wstrząśnięci i rozczarowani wczorajszym przebiegiem wydarzeń. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by tegoroczny Wizz Air Katowice Half Marathon był najlepiej przygotowanym i zabezpieczonym z naszych biegów. Zamówiliśmy projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez policję, katowicki zarząd dróg i wydziały transportu oraz zarządzania kryzysowego. Uzyskaliśmy atesty wszystkich tras przez PZLA. Do zabezpieczenia zatrudniliśmy koncesjonowaną agencję ochrony, która miała skierować na trasy 190 licencjonowanych pracowników, w tym 55 osób z uprawnieniami do kierowania ruchem, wykorzystanych miało zostać 700 barier oraz 10 km taśmy zabezpieczającej. Dodatkowo zatrudniliśmy profesjonalnego wykonawcę oznakowania tymczasowego, który ustawił na trasie ponad 60 znaków drogowych i świetlnych. Rozpoczęliśmy bieg z pełnym przekonaniem, że zadbaliśmy o Wasze bezpieczeństwo najlepiej, jak to było możliwe. Przed startem półmaratonu otrzymaliśmy zapewnienia, że trasa jest sprawdzona i gotowa na Wasze przybycie" – czytamy we wpisie.