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Kopalnia to matka. Teraz "Wujek" może stać się kosmosem

Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Pomnik zastrzelonych górników. W tle elektrociepłownia
Pomnik zastrzelonych górników. W tle elektrociepłownia
Źródło zdj. gł.: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnię Wujek kojarzymy przede wszystkim z tragicznych wydarzeń z grudnia 1981 roku. Dla mieszkańców Katowic jest jednak czymś więcej niż miejscem pamięci i kolejnym zakładem pracy. 100 hektarów terenu czeka po likwidacji kopalni nowe życie. Może być ono całkiem... kosmiczne.Artykuł dostępny w subskrypcji

Kopalnia Wujek w Katowicach zakończyła wydobycie w grudniu 2025 roku. W zakładzie przy likwidacji na ten moment zatrudnionych jest około 400 osób. Ta liczba będzie się systematycznie zmniejszać.

- Wiemy, że to już ostatni moment i ostatnie dni, gdy ta kopalnia istnieje - mówi nadsztygar Tomasz Kopania, w "Wujku" od 1997 roku.

Przez najbliższe cztery lata zadaniem ostatnich pracowników będzie wydobycie maszyn górniczych na powierzchnię, rozebranie niepotrzebnych budynków, zabezpieczenie kopalni, by stale odpompowywano wodę oraz - jeśli będzie taka potrzeba - zasypanie szybów i chodników.

- Mówimy, że to takie serce kopalń na Śląsku, ale to miejsce, którego serce będzie biło dalej, tylko w nieco innej formie - zapewnia Ewa Grudniok rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Górniczej.

Właściciel kopalni (PGG) rozmawia z wieloma podmiotami o przyszłości tego miejsca. Powstało kilka ciekawych i mniej lub bardziej realnych koncepcji oraz planów.

Kopalnia Wujek w Katowicach
Kopalnia Wujek - pomnik zastrzelonych górników
Kopalnia Wujek - pomnik zastrzelonych górników
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Krakus
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Krakus
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - krzyż w miejscu pamięci
Kopalnia Wujek - krzyż w miejscu pamięci
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - miejsce pamięci
Kopalnia Wujek - miejsce pamięci
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - zapasowe koła do wieży wyciągowej szybu Krakus
Kopalnia Wujek - zapasowe koła do wieży wyciągowej szybu Krakus
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Krakus
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Krakus
Źródło zdjęcia: Bartosz Rejmoniak/TVN24
Kopalnia Wujek
Kopalnia Wujek
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek
Kopalnia Wujek
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Lechia
Kopalnia Wujek - wieża wyciągowa szybu Lechia
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Kopalnia Wujek - brama główna
Kopalnia Wujek - brama główna
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

"Kosmiczne" pomysły na Górnym Śląsku

Teren, który pozostanie po Wujku ma aż sto hektarów. Ewa Grudniok wskazuje, że cztery lata to stosunkowo krótki okres, jak na likwidowanie tego typu zakładu. W przypadku niektórych kopalni na Górnym Śląsku trwało to kilkanaście lat. Polska Grupa Górnicza jednak chce już teraz mieć plan na przyszłość.

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Tagi:
Kopalnia Wujekkopalnia
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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