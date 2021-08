"Musiał liczyć się z tym, że ruszając, może kogoś potrącić". Nie żyje 19-latka, kierowca z zarzutem zabójstwa

Powinien liczyć się z tym, że ruszając, może kogoś potrącić

Na obrazie, upowszechnianym w internecie wraz dźwiękiem, słychać trąbienie, a także krzyki i przekleństwa pieszych. - [Kierowca - red.] podjął trzecią decyzję - ruszył. Jeśli ruszył, musiał liczyć się z tym, że mając przed sobą sytuację dynamiczną, przemieszczających się ludzi w kierunkach trudnych do określenia, momentami w panice, iż nie panuje nad sytuacją, nie widzi wszystkich uczestników ruchu drogowego - w tym przypadku pieszych. Powinien liczyć się z tym, że ruszając, może kogoś potrącić - stwierdziła psycholożka. Według niej mało wiarygodne jest, że nie mógł o tym wiedzieć, zważywszy na to, że jest kierowcą od 10 lat.

Uczestnicy bójki musieliby uznać kierowcę za wspólnego wroga

Wyjaśniał, że obawiał się o swoje zdrowie i życie, że zostanie zaatakowany przez walczące na jezdni osoby. - Podejrzany twierdził, że wydawało mu się, że ktoś kopie w drzwi, że te drzwi miały się nawet otworzyć, po czym on je zamknął. Podejrzany twierdził, że w pewnym momencie mu się wydawało, że grupa tych osób będzie go atakować z prawej i z lewej strony, dlatego podjął ten manewr ruszenia autobusem - przekazywała mediom Monika Łata z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Łukasz T. usłyszał zarzuty zabójstwa 19-latki i usiłowania zabósjtwa dwoch osób 1.08| 31-letni kierowca autobusu Łukasz T. usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa dwóch osób - przekazała w niedzielę katowicka prokuratura. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 19-letniej kobiety. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, że przed tragedią doszło do bójki kilkunastu osób. 31-latek trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie TVN24

Dlatego jej zdaniem, decyzja 31-latka o ruszeniu autobusem była nieadekwatna do sytuacji. - [Kierowca- red.] mógł z opcji tych najmniej obciążających go winą przyjąć stanowisko, że jeśli powoli ruszy, to tym samym zmusi uczestników bójki do rozproszenia się, zapobieże dalszej bójce. Być może miał taki sposób rozumowania, ale musiał liczyć się z tym, że w takiej sytuacji nie zauważy kogoś, że nagle mu ktoś wbiegnie pod kola, że nie zdąży zahamować - podsumowała.