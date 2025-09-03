Chciał lecieć na wakacje, "zapomniał" o zakazie

Katowice Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do odprawy granicznej przed wylotem do Hurghady w Egipcie zgłosił się 40-latek. Szybko okazało się, że musi zmienić urlopowe plany.

"W trakcie odprawy ustalono, iż dane podróżnego widnieją w bazie na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Psie Pole. 40-latek ma orzeczony zakaz opuszczania kraju, w związku z toczącym się postępowaniem karnym" - informuje Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego.

W 2025 roku Straż Graniczna w Pyrzowicach zatrzymała 23 osoby, które nie mogły opuścić kraju z uwagi na decyzje sądowe.