Katowice

Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem. Nagranie

Auto ruszyło bez kierowcy, ale z psem
Katowice. Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem
Źródło: Stop Cham
Do nietypowej sytuacji doszło w Katowicach. Na jezdnię stoczył się zaparkowany na poboczu samochód, blokując jezdnię. W pojeździe nie było nikogo poza psem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godzinie 14.38 na ulicy Obrońców Westerplatte w dzielnicy Szopienice w Katowicach.

Film ze zdarzenia opublikował profil Stop Cham. Na nagraniu widać, jak przed jadącym autem z zamontowaną kamerą wyjeżdża zaparkowany na miejscu po prawej stronie ulicy samochód marki Honda Civic.

"Czy tu nie ma kierowcy?"

Na nagraniu słychać rozmowę mężczyzny i kobiety jadących autem. Mężczyzna zauważa, że cofający się samochód nie ma włączonego światła wstecznego. "Nie ma żadnego światła" - mówi kobieta.

Po chwili mężczyzna - wyraźnie rozbawiony - spyta: "Czy tu nie ma kierowcy?". Kobieta to potwierdza.

Zauważają za to psa. Jako że okno, przy którym siedzi zwierzę, jest otwarte, nie decydują się interweniować.

Dwie minuty później kamera z tyłu auta nagrała kierowcę Hondy. Mężczyzna wybiega ze sklepu spożywczego i biegnie w stronę auta.

Uniknął mandatu

Jak przekazał nam podkomisarz Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, policjanci nie interweniowali w tej sprawie. Gdyby tak się stało, kierowcę mogłyby czekać poważne finansowe konsekwencje. - Można to zdarzenie podciągnąć pod stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi mandat między 1000 a 1500 złotych - wyjaśniał Michalik.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Czytaj także:
shutterstock_2258761225
Zdrowy mózg to lepsze życie. Jak dbać o ten narząd każdego dnia?
Zdrowie
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak drogo nie było od 35 lat. Bezprecedensowa interwencja
BIZNES
Przymrozki
Przymrozki i gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Potężne osłabienia Szwecji przed barażami o mundial
EUROSPORT
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
WARSZAWA
28 min
Czarnek i ks. Cisło
PremieraMiliony na "pomoc", wsparcie prawicy i oszukana seniorka. Kulisy sprawy księdza
Superwizjer
Auschwitz - 81. rocznica wyzwolenia
"Polskie obozy zagłady" we włoskim dzienniku. Interwencja ambasady
Świat
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
METEO
Urząd Miasta Poznania
Mieli rozmawiać o zarobkach w mieście, ale utajnili obrady
Poznań
50 min
pc
Wrócił z Dubaju. "Musieliśmy się rzucić na bilety jak rekiny do ataku"
Debata TVN24+
Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"
Politycy na uczelniach. O co chodzi?
Laura Maksimowicz
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
BIZNES
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
Piotr Wójcik
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka sprzedaje diamenty z gruzowiska
Katowice
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria fałszywych alarmów bombowych w stolicy. Policja: nie było żadnego zagrożenia
WARSZAWA
Na ukraińskim portalu internetowym pojawiła się oferta sprzedaży rzekomego Orderu Wojennego Virtuti Militari
Order Virtuti Militari na portalu aukcyjnym. IPN o "próbie oszustwa"
Polska
pap_20210703_04O (1)
"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"
Polska
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
BIZNES
Świadek zdarzenia pobiegł pomóc pasażerom
Pomagał pasażerom, gdy kierowca rozbitego pojazdu odjechał jego autem
Lublin
imageTitle
Problemy Jastrzębskiego Węgla. Utytułowany klub straci głównego sponsora
EUROSPORT
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce
Polska
shutterstock_2554700871
Szkocki parlament mówi "nie" eutanazji
Anna Bielecka
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci ocenili szpitale onkologiczne. Które placówki wypadły najlepiej?
Zdrowie
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
METEO
Pożar na Białołęce
Pożar w Warszawie. Strażacy ewakuowali uwięzionego operatora dźwigu
WARSZAWA
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Powodują inwazyjną chorobę. Mogą szybko zabić młodą, zdrową osobę
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Woffinden zrezygnował z Grand Prix. Wiadomo, kto go zastąpi
EUROSPORT
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Zagadka dla branży
BIZNES
