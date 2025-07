Najpierw zaatakowali w autobusie, później na ulicy. Trzech 17-latków w areszcie

Napadli na pasażera autobusu i niepełnosprawnego mężczyznę. Policja zatrzymała trzech nastolatków Źródło: KMP Jaworzno

Do zdarzenia doszło rano 9 lipca.

Jak ustalili policjanci, w tym dniu w godzinach porannych do autobusu miejskiego wsiadło trzech młodych mężczyzn. Ich zachowanie wskazywało, że mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub narkotyków - byli głośni, wulgarni i zaczepiali innych pasażerów, zwłaszcza kobiety.

Gdy autobus zatrzymał się na przystanku, 43-letni pasażer zwrócił im uwagę na niewłaściwe zachowanie, co - jak relacjonuje policja - spotkało się z ich agresywną reakcją. "Nastolatkowie zaatakowali mężczyznę, bijąc i kopiąc go w głowę oraz tułów - zarówno w pojeździe, jak i po jego opuszczeniu, po czym ponownie wsiedli do autobusu" - podają mundurowi.

Kilka minut później jeden z 17-letnich napastników w rejonie ul. Matejki w Jaworznie zaatakował z zaskoczenia przypadkowego przechodnia, 62-letniego mężczyznę z niepełnosprawnością, zadając mu uderzenia w głowę. Mężczyzna upadł i doznał "poważnych obrażeń skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała powyżej siedmiu dni". Po tym nastolatkowie odeszli z miejsca zdarzenia.

17-latkowie odpowiedzą za pobicie i napaść

- Dwaj 17-latkowie zostali bardzo szybko ustaleni przez kryminalnych już następnego dnia. Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Natomiast trzeci z 17-latków został zatrzymany po kilku dniach. Wszyscy usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu oraz naruszenie czynności narządów ciała, trwających powyżej siedmiu dni. Jeden z 17-latków dodatkowo usłyszał drugi zarzut za napaść na 62-letniego mężczyznę z niepełnosprawnością - przekazała młodsza aspirant Justyna Wiszowaty, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

17-latkowie przyznali się do popełnionych przestępstw i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do pięciu lat więzienia. W związku z działaniem o charakterze chuligańskim sąd może zastosować zaostrzenie kary.

Policjanci ustalili także, że sprawcy związani są ze środowiskiem pseudokibiców krakowskiego i katowickiego klubu piłkarskiego.

