"Zaczęli strzelać, Dżeki wyrwał dziurę w siatce i uciekł. Nie spałam trzy dni. Gdzie on jest, co robi?"

Dżeki, owczarek szkocki ma dopiero rok i miał to być jego pierwszy sylwester w Polsce. - Miałam go przytulać od północy, żeby się nie bał fajerwerków. Przed północą wyprowadziłam Dżekiego do ogrodu, nagle zaczęli strzelać. Wtedy wyrwał dziurę w siatce i uciekł - opowiada opiekunka psa.

W niedzielę przejeżdżający przez skrzyżowanie w Jaworznie kierowca usłyszał skomlenie psa. W betonowej rurze ściekowej, wychodzącej spod ziemi do zbiornika wodnego siedział owczarek szkocki. Nie mógł się stamtąd sam wydostać.

Psa wyciągnęli strażacy. Szybko udało się dotrzeć do jego właścicielki - pani Władysława poszukiwała Dżekiego od 1 stycznia. - Od północy chodziliśmy po ogrodzie i okolicy z latarkami. Wsiedliśmy do samochodu. Całymi dniami jeździliśmy, wieszaliśmy plakaty. Kogo spotkałam, pytałam, czy nie widział psa, rozdawałam zdjęcia i numer telefonu - opowiada opiekunka Dżekiego.

2 stycznia rozpoczęli poszukiwania także poprzez media społecznościowe.

Poszukiwanie psa w Jaworznie facebook

Zdarł sobie wszystkie opuszki

Pani Władysława opowiedziała nam, jak doszło do zaginięcia Dżekiego.

31 grudnia wyszła z psem na spacer. - W listopadzie skończył rok. To miał być jego pierwszy sylwester w Polsce. W tym roku przywiozłam go z Lipska - opowiada. Nie jest to jej pierwszy i jedyny pies. Wiedziała więc, że może bać się fajerwerków. - Dlatego wyszłam z nim przed północą. Potem miałam go przytulać. Córka radziła podać mu tabletki na uspokojenie, ale myślałam, że przytulanie wystarczy.

Ale nie wszyscy czekali z odpalaniem petard do północy. - Nagle zaczęli strzelać - wspomina pani Władysława. Nie widziała, co robił wtedy Dżeki, zniknął w ciemności na jej dużej działce. Potem znalazła dziurę wyrwaną w siatce. Odtąd, jak mówi, nie spała. - Cały czas stres, cały czas płacz. Myślałam tylko, gdzie on jest, co robi.

W takim stanie była do wczoraj - do odnalezienia Dżekiego.

Odnalezienie i wydobycie Dżekiego facebook

Gdy Dżeki został wyciągnięty z rury, opiekunka zawiozła do go lekarza weterynarii. Pani Władyslawa: - Dostał antybiotyki i witaminy. Ma zapalenie pęcherza i stawów. Nie może chodzić. Zdarł sobie wszystkie opuszki. Prawdopodobnie wpadł do fosy w tym szalonym pędzie, a potem próbował się wydostać

Pies uciekł przed fajerwerkami śląska policja

Autor:mag/gp

Źródło: TVN24 Katowice