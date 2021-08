Noga trzylatka utknęła w ogrodzeniu na placu zabaw. Gdy strażacy go uwolnili, ojciec zemdlał

Do nietypowego zdarzenia doszło 3 sierpnia w Jastrzębiu-Zdroju. - Dostaliśmy wezwanie do chłopczyka, którego noga utknęła między szczebelkami na placu zabaw przy ulicy Mazurskiej - mówi starszy kapitan Piotr Markiewicz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Strażacy użyli rąk, ojciec zemdlał

Strażacy przygotowali sprzęt hydrauliczny do cięcia płyt. Zanim go uruchomili, spróbowali we dwóch odgiąć płyty. Udało się i noga chłopca została uwolniona. - Podaliśmy dziecku tlen i okryliśmy folią termoizolacyjną. To standardowa procedura. Czekaliśmy na przyjazd pogotowia, które wcześniej wezwaliśmy, żeby sprawdzili, czy ze stawem kolanowym chłopca jest wszystko w porządku. Wtedy ojciec chłopca zemdlał, emocje wzięły górę - relacjonuje Markiewicz.