Zginęło dziewięć osób. Prokuratura chce dla kierowcy czterech lat więzienia

Do wypadku doszło 22 sierpnia 2020 r. wieczorem na drodze krajowej nr 88 w pobliżu węzła Kleszczów (Śląskie). Według prokuratury oskarżony w tej sprawie Jerzy S., kierowca volkswagena miał zacząć wyprzedzać jadący przed nim autokar. Nie zauważył jadącego z naprzeciwka renault trafica. Kierowca osobówki i busa podjęli manewry obronne. Trafic zjechał na pobocze, przewrócił się, a następnie zaczął sunąć po jezdni. W to auto uderzył jadący z naprzeciwka autobus. Siła uderzenia była tak duża, że bus został całkowicie zmiażdżony. Zginęły wszystkie osoby jadące traficem. Rannych zostało siedem osób z autokaru – kierowca i sześcioro pasażerów.

Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy

Prokuratura: cztery lat więzienia

Oskarżyciel domaga się dla S. czterech lat więzienia, orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na 15 lat, a także zobowiązania go do wypłaty nawiązek – po 30 tys. zł dla bliskich ofiar, po 20 tys. dla osób, które w wypadku odniosły obrażenia powyżej siedmiu dni, po 15 tys. zł dla tych, których obrażenia trwały poniżej tygodnia i po 10 tys. zł dla pozostałych uczestników wypadku.

Prok. Mizera podkreśliła, że oskarżony dopuścił się czynu o bardzo wysokiej społecznej szkodliwości i tylko kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest w tym przypadku adekwatna. "Śmiertelne wypadki to plaga ostatnich lat. Ludzie przeceniają swoje umiejętności i możliwości, wystarczy chwila, by doszło do tragedii" – podsumowała prokurator.

Obrona: niewinny

Jak mówił adwokat, główna wątpliwość jest taka, czy oskarżony znalazł się na przeciwnym pasie ruchu z własnej woli. Zdaniem obrony – nie, bo było to wynikiem wystrzału opony i zablokowania kół i w ten sposób doszło do otarcia się dwóch pojazdów o siebie. Według mec. Skudrzyka opinie i zeznania świadków nie są jednoznaczne, a zeznania co najmniej dwóch z nich można uznać za potwierdzenie wersji obrony. Adwokat zwrócił też uwagę, że autokar, z którym zderzył się bus jechał z nadmierną prędkością (81 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h) i zdaniem biegłych, gdyby poruszał się zgodnie z przepisami, zatrzymałby się 3 m wcześniej.