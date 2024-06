"To nie był żart, happening". Prawomocnie skazani za "urodziny Hitlera", ale proces organizatora do poprawki

Na rok więzienia wodzisławski sąd skazał głównego oskarżonego, Mateusza S. - b. szefa zdelegalizowanego już stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" i organizatora imprezy. To on rozesłał przez internet znajomym ponad 80 zaproszeń z programem "uroczystości" w postaci plakatu, na którym znalazły się m.in. godło III Rzeszy, swastyka i wizerunek Hitlera. Podczas spotkania, wraz z innymi osobami, używając mundurów nazistowskich i innych symboli tego ustroju, pochwalał rządy Hitlera, jego zdolności przywódcze i głoszone wartości. Za to przestępstwo Mateusz S. został skazany na 11 miesięcy więzienia.

Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary od 3 miesięcy do pół roku więzienia, również w zawieszeniu na okres próby. Poza karą pozbawienia wolności oskarżeni zostali przez sąd I instancji zobowiązani do zapłaty grzywien i informowania co trzy miesiące kuratora o przebiegu próby.

Apelacja prokuratury: warunkowe zawieszenie jest bezzasadne

Proces jednego z oskarżonych do powtórki

Według sądu odwoławczego, sąd I instancji dokonał dobrej interpretacji i stan faktyczny co do urodzin Hitlera został dobrze oceniony. "To nie był żart, happening. Gest hejlowania to jednoznaczny fest nazistowski. Flagi nazistowskie to nie była rekonstrukcja historyczna. Nie jest tak że obrona mówiła, że to tylko niemoralne zachowanie Sąd uważa że to zachowanie karalne. Na afirmację nazizmu nie może być przyzwolenia i powinno być eliminowane" - podano w ustnym uzasadnieniu