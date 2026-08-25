Bytom Fragment kładki spadł na drogę i uszkodził przejeżdżający samochód Mateusz Czajka |

Element kładki uszkodził samochód Źródło wideo: Fotografia Ratownicza 112 Źródło zdj. gł.: Fotografia Ratownicza 112

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W sobotę w Bytomiu zablokowana została droga krajowa numer 94 (ul. Wrocławska). Około godziny 9 w pobliże skrzyżowania z Kolejową zostali wezwani strażacy.

- Oderwał się metalowy element opierzenia, który opadł na jezdnię. W wyniku tego uszkodzony został samochód osobowy, który przejeżdżał ulicą Wrocławską, ale nikt nie został poszkodowany - przekazał nam st. asp. Szymon Michalski oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Strażacy zdemontowali zagrażające kierowcom elementy. Według nich przypuszczalną przyczyną tego zdarzenia była nieprawidłowa konserwacja elementów konstrukcyjnych. Działania zakończono około godziny 10.

Strażacy usunęli elementy kładki Źródło zdjęcia: Fotografia Ratownicza 112

Drugie wezwanie strażaków z Bytomia

Zaledwie dwie godziny później strażacy zostali wezwani do podobnej kładki, która mieści się przy tym samym skrzyżowaniu i przebiega nad ulicą Kolejową. Usunięto metalowe elementy odwodnienia na odcinku 70 metrów bieżących. Tutaj podobnie za przypuszczalną przyczynę uznano złą konserwację. Strażacy swoje działania zakończyli przed godziną 16.

W obu przypadkach - zarówno kładki nad Wrocławską, jak i nad Kolejową - na miejsce wezwano również pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu. Ruch zarówno na kładkach, jak i pod nimi po oględzinach obiektów i po usunięciu elementów odbywał się normalnie.

Strażacy zostali wezwani także do drugiej kładki Źródło zdjęcia: Fotografia Ratownicza 112

- Wszczęto postępowanie w sprawie stanu technicznego kładki nad ulicą Wrocławską. Kładki stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa użytkowego. Widoczne jest zużycie materiału i korozja elementów metalowych. Zasadnym zdaje się analiza ekonomiczno-techniczna w zakresie utrzymania obiektu - przekazała tvn24.pl Elżbieta Kwiecińska powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu.

Dodała także, że PINB zobowiązał miasto do złożenia wspomnianej analizy.

Miasto: przyczyną był wiatr i zużycie elementów

Do sprawy odniósł się także bytomski ratusz. W opublikowanym na Facebooku poście urząd miasta napisał, że fragmenty, które odpadły z kładki nad Wrocławską były "elementami ozdobnymi". Według ratusza, prawdopodobną przyczyną oderwania się fragmentów kładki nad Wrocławską "były silne podmuchy wiatru oraz zużycie jej elementów".

Źródło: Google Maps