Zawalił się most. Droga wyłączona z ruchu na kilka miesięcy
Do zdarzenia doszło w czwartek (18 czerwca). Służby otrzymały zgłoszenie o uszkodzonym moście w ciągu drogi powiatowej na ulicy Szkolnej w Dębowcu, w powiecie cieszyńskim.
"Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajską i ul. Leśną w Dębowcu w stronę Ochab i z kierunku przeciwnego tj. od strony Ochab do Dębowca jest nieprzejezdna. Prosimy o korzystanie z innych dróg" - zaapelowało do mieszkańców Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zabezpieczył miejsce zdarzenia, wprowadzono tymczasowe oznakowanie. "W najbliższym czasie zostaną wyciągnięte elementy mostu z koryta rzeki, by nie stanowiły zagrożenia powodziowego" - przekazało Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Do wyjaśnienia okoliczności została powołana komisja. Wiadomo, że most posiadał pełną dokumentację. Prowadzone też były regularne przeglądy.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tego zdarzenia mogło być przeciążenie mostu i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Dopuszczalny tonaż pojazdów przejeżdżających przez most to 3,5 tony" - poinformowało Starostwo Powiatowe w Cieszynie.