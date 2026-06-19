Katowice Zawalił się most. Droga wyłączona z ruchu na kilka miesięcy Michał Malinowski |

Most w Dębowcu został wyłączony z użytkowania z powodu zawalenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Waldemar Śniegoń

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Do zdarzenia doszło w czwartek (18 czerwca). Służby otrzymały zgłoszenie o uszkodzonym moście w ciągu drogi powiatowej na ulicy Szkolnej w Dębowcu, w powiecie cieszyńskim.

"Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajską i ul. Leśną w Dębowcu w stronę Ochab i z kierunku przeciwnego tj. od strony Ochab do Dębowca jest nieprzejezdna. Prosimy o korzystanie z innych dróg" - zaapelowało do mieszkańców Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Zawalony most w Dębowcu Źródło zdjęcia: Waldemar Śniegoń

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zabezpieczył miejsce zdarzenia, wprowadzono tymczasowe oznakowanie. "W najbliższym czasie zostaną wyciągnięte elementy mostu z koryta rzeki, by nie stanowiły zagrożenia powodziowego" - przekazało Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Most w Dębowcu został wyłączony z użytkowania z powodu zawalenia Źródło zdjęcia: TVN24

Do wyjaśnienia okoliczności została powołana komisja. Wiadomo, że most posiadał pełną dokumentację. Prowadzone też były regularne przeglądy.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tego zdarzenia mogło być przeciążenie mostu i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Dopuszczalny tonaż pojazdów przejeżdżających przez most to 3,5 tony" - poinformowało Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Most w Dębowcu został wyłączony z użytkowania z powodu zawalenia