"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego za gwałt

Jak podała w czwartek śląska policja, mężczyzna ma do odbycia karę dwóch lat więzienia za zgwałcenie kobiety pod koniec marca 2023 roku w Zabrzu.

32-latek był ścigany od 10 grudnia 2025 roku listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

"Za wszelką cenę próbował on uniknąć odpowiedzialności karnej, zmieniając w tym celu miejsca zamieszkania oraz podając fałszywe adresy. Śląscy 'łowcy głów' ustalili, że mężczyzna może przebywać w Dąbrowie Górniczej. Właśnie tam na początku marca został przez nich namierzony i zatrzymany. Był wyraźnie zaskoczony działaniami policjantów, nie stawiał oporu" - opisywała komenda wojewódzka w Katowicach.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach, zwani potocznie 'łowcami głów', zajmują się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców zarówno w kraju, jak i poza granicami. Działają często we współpracy z policjami innych państw.

