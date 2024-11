90-metrowy komin runął w kilka sekund. Nagranie

- Mieliśmy zabezpieczenie, mieliśmy wsparcie ze strony służb. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z przygotowaniem komina do wyburzenia, to prace rozpoczęły się piątego listopada i polegały na sypaniu wałów tłumująco-łamiących, na wykonaniu otworów strzałowych, na wybiciu włomów pomocniczych. No i ostatni element, który polegał na załadowaniu otworów, połączeniu w sieć, wykonaniu zabezpieczeń. No i to, co Państwo finalnie widzieli - odpalenie ładunków - opowiadał przed kamerą TVN24 Leon Budzicz.