Katowice Mieli podrobić dokumenty, by przejąć uczelnię. 10 osób z zarzutami Oprac. Mateusz Czajka |

Prokuratura postawiła zarzuty 10 osobom Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Waldemar Deska/PAP

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Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Częstochowie sąd aresztował trzy osoby w sprawie związanej z Akademią Polonijną, w tym jej domniemanego rektora, o. prof. Wojciecha P. W sumie zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która miała przejąć majątek uczelni, usłyszało 10 osób.

- Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej rady organu założycielskiego niepublicznej uczelni wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie i w konsekwencji odwołanie dotychczasowego rektora - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Odwołanym był ks. Andrzej Kryński, założyciel w 1992 roku uczelni, która najpierw działała jako Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, a od 2001 r. pod nazwą Akademia Polonijna w Częstochowie.

Paulin z zarzutami

- W latach 2023-2026 członkowie grupy przywłaszczyli sobie prawa majątkowe organu założycielskiego i uczelni w postaci nieruchomości o łącznej wartości ok. 29 mln zł oraz pieniądze na rachunkach bankowych: ok. 5,5 miliona złotych i 300 tysięcy euro - poinformował prok. Ozimek.

Ponadto według prokuratury grupa wprowadziła w błąd najemców budynków uczelnianych co do tego, kto ma prawo pobierać czynsz, skutkiem czego najemcy ponieśli szkodę w wysokości około czterech milionów złotych. Członkowie grupy mieli także doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości około 3,5 miliona złotych firmy leasingowej, zawierając umowy leasingu samochodów.

W toku śledztwa na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób. Prokurator przedstawił Tomaszowi S. i Maciejowi R., który po odsunięciu ks. Kryńskiego został rektorem, zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałym - zarzuty udziału w tej grupie.

Wśród tych ostatnich jest następca Macieja R. na stanowisku rektora (od marca 2025 roku) - paulin, o. Wojciech P.

Siedziba Akademii Polonijnej w Częstochowie Źródło zdjęcia: Waldemar Deska/PAP

Mieli prać brudne pieniądze i oszukiwać

Członkom grupy prokurator przedstawił zarzuty posługiwania się przerobionym dokumentem, przywłaszczenia praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców nieruchomości i firm leasingowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o tymczasowe aresztowanie sześciu podejrzanych, w tym Tomasza S. i Macieja R. Sąd aresztował trzech z nich. Nie ma wśród nich Macieja R., ale jest Wojciech P.

- Prokurator złożył zażalenia na postanowienia sądu dotyczące nieuwzględnienia wniosków o tymczasowe aresztowania - powiedział prok. Ozimek.

Wobec osób, których nie aresztowano, zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych i zakazy opuszczania kraju.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Nie wiadomo, kto jest rektorem

Konflikt na Akademii Polonijnej spowodował niejasność co do tego, kto jest jej rektorem. Kilka miesięcy po powołaniu w 2025 r. Wojciecha P. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło pismo, że rektorem znów jest Maciej R. Stanowisko miał objąć nie przez wybór, lecz wskazanie właściciela uczelni. Organem założycielskim jest Instytut Edukacji i Rozwoju, a sposobu przejęcia nad nim kontroli dotyczy m.in. śledztwo prokuratury.

Wiosną br. z pytaniem, kto jest rektorem Akademii Polonijnej, zwrócił się do resortu nauki poseł z Częstochowy Andrzej Szewiński. Konkretnej odpowiedzi nie uzyskał, wiceminister Maria Mrówczyńska stwierdziła, że sytuacja ma „skomplikowany i bezprecedensowy charakter”.

W prowadzonej przez ministerstwo Ewidencji Uczelni Niepublicznych RAD-on jako ostatni rektor figuruje prof. Maciej R. - ale z adnotacją zakończenia kadencji 31 sierpnia 2024 r. Z kolei w sieci funkcjonują dwie strony internetowe Akademii Polonijnej. Według jednej (adres zbieżny z tym, jaki podaje RAD-on) rektorem jest o. prof. Wojciech P., według drugiej założyciel uczelni ks. Andrzej Kryński.

Źródło: Google Maps