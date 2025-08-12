Kolejne zatrzymania w sprawie byłego marszałka

Zarzuty korupcyjne dla wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja Sabata z Koalicji Obywatelskiej Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN

O zatrzymaniach, do których doszło 4 i 5 sierpnia, poinformowały służby prasowe CBA i Prokuratury Krajowej.

Zatrzymani przez CBA to kobieta i dwaj mężczyźni. Agenci przeszukali ich mieszkania oraz pomieszczenia w Urzędzie Miasta Częstochowa i zabezpieczyli materiał dowodowy.

Korupcja w urzędzie

Według śledczych zatrzymani mieli udzielać korzyści majątkowych byłemu wicemarszałkowi województwa śląskiego Bartłomiejowi Sabatowi, w okresie, gdy ten pełnił jeszcze funkcjeę wiceprezydenta miasta Częstochowa, w zamian za przychylność w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Śledztwo dotyczy m.in. wprowadzania zmian na korzyść deweloperów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Częstochowy - poinformowało CBA.

CBA doprowadziło zatrzymanych do nadzorującego śledztwo śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił im zarzuty przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną i zmowy przetargowej.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK poinformowała, że podejrzani przyznali się do stawianych im zarzutów, a prokurator nałożył na nich poręczenia majątkowe od 20 tys. do 50 tys. zł oraz dozór policji i zakazał opuszczania kraju.

Zarzuty dla 11 osób

CBA i prokuratura zaapelowały o zgłaszanie się do katowickiej delegatury Biura kolejnych osób, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową. CBA przypomniało, że osoby, które wręczyły albo obiecały łapówkę urzędnikowi publicznemu i ujawnią ten fakt, zanim dowiedzą się o nim śledczy, mogą skorzystać z tzw. klauzuli niekaralności.

Do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało 11 osób, którym przedstawiono łącznie 16 zarzutów dotyczących przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, ale sprawa nadal się rozwija - zaznaczyła prok. Calów-Jaszewska.