Katowice

Były przewodniczący rady miasta usłyszał zarzuty. Teraz złożył zażalenie

Siedziba Prokuratury Krajowej
Częstochowa
Łukasz B., były przewodniczący Rady Miasta Częstochowa, poinformował, że złożył zażalenie na zastosowane wobec niego środki zapobiegawcze - jednym z nich jest zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych. Mężczyzna kilka dni temu usłyszał zarzuty dotyczące między innymi przyjmowania korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Łukasz B. został zatrzymany pod koniec października przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w ramach śledztwa w sprawie korupcji, w którym głównym podejrzanym jest Bartłomiej Sabat - były wiceprezydent miasta i wicemarszałek województwa śląskiego.

Łukasz B. usłyszał pięć zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur dotyczących usług świadczonych w trakcie kampanii wyborczych. Prokuratura zastosowała wobec niego kilka środków zapobiegawczych: poręczenie majątkowe w wysokości 250 tysięcy złotych, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz przebywania w wyznaczonych miejscach, a także zakaz opuszczania kraju.

Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców
Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców

O złożeniu za pośrednictwem kancelarii prawnej zażalenia na zastosowane środki B. poinformował w czwartkowym oświadczeniu na Facebooku.

"Wyrażam głębokie przekonanie, że sąd, po wnikliwym rozpoznaniu sprawy, przychyli się do moich argumentów i wniosków. Wierzę, że w najbliższym czasie będę mógł powrócić do wykonywania obowiązków publicznych oraz w pełni oczyścić swoje dobre imię" - napisał samorządowiec i po raz kolejny powtórzył, że nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów i jest osobą niewinną.

Usłyszał pięć zarzutów

Jednocześnie B. poinformował, że zrezygnował z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie. Podziękował też za wsparcie swojej rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim, którzy go znają i wierzą w jego niewinność.

Kilka dni temu Łukasz B. poinformował, również na Facebooku, że choć jest przekonany o swojej niewinności, to jednak "dla dobra samorządu i w poczuciu odpowiedzialności" rezygnuje z funkcji przewodniczącego rady.

Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA
Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA

Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, Łukasz B. usłyszał pięć zarzutów. Dwa dotyczą przestępstw korupcyjnych - przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w kontaktach z Bartłomiejem Sabatem oraz za przychylność w podejmowaniu decyzji dotyczących dofinansowania jednego z częstochowskich klubów sportowych.

Dwa inne zarzuty wobec B. dotyczą poświadczenia nieprawdy. Według prokuratury miał polecać pracownikowi WORD w Częstochowie sporządzenie nieprawdziwej dokumentacji pozwalającej na wydanie zaświadczeń o odbyciu kursów anulujących punkty karne, mimo braku uczestnictwa w nich zainteresowanych osób.

Piąty zarzut wobec B. to podżeganie – wraz z Bartłomiejem Sabatem – do wystawiania nierzetelnych faktur dotyczących usług świadczonych w trakcie kampanii wyborczej na rzecz innych podmiotów niż faktyczni zleceniodawcy, a także do ich opłacenia i wprowadzenia do księgowości. Jak ustaliła PAP w źródle zbliżonym do śledztwa, zarzuty dotyczą ostatnich wyborów samorządowych i parlamentarnych.

"Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur wynosiła blisko 500 000 zł, z czego około 300 000 zł stanowiły korzyści majątkowe przyjęte przez Łukasza B. i Bartłomieja S. w zamian za obietnicę przychylności w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Częstochowy" - podała PK.

17 podejrzanych i 32 zarzuty

Łukasz B. był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy w ostatnich wyborach samorządowych. Zdobył 21,59 proc. głosów i nie wszedł do drugiej tury, w której reelekcję uzyskał dotychczasowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy, pokonując kandydatkę PiS Monikę Pohorecką. Po wyborach B. został przewodniczącym rady miasta, w której rządzi koalicja złożona z radnych KO i Lewicy, wspierana zazwyczaj w głosowaniach przez dwoje radnych spoza tych ugrupowań.

Bartłomiej Sabat został zatrzymany przez CBA w październiku 2024 roku. W maju br. opuścił areszt. Prokuratura zastosowała wówczas wobec niego inne środki zapobiegawcze - poręczenie majątkowe w wysokości 400 tys. zł, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Bartłomiejowi Sabatowi przedstawiono kilka zarzutów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy. Dotyczą one zarówno pełnionej przez niego funkcji wicemarszałka, jak i okresu, gdy był wiceprezydentem Częstochowy. Po zatrzymaniu i aresztowaniu Bartłomiej Sabat zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej.

Bartłomiej Sabat
Bartłomiej Sabat
Źródło: Michał Meissner/PAP

W śledztwie jest obecnie 17 podejrzanych, którym łącznie ogłoszono 32 zarzuty dotyczące przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura informuje, że śledztwo nadal ma charakter rozwojowy.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

korupcjaCBAProkuratura KrajowaCzęstochowa
