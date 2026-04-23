Katowice Pod turystami zapadła się kładka. Są ranni Oprac. Mateusz Czajka |

Cieszyn Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

23 kwietnia rano w Cieszynie doszło do wypadku na kładce prowadzącej do zamku. W tym czasie przebywali na niej turyści. Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Zgłoszenie o zapadnięciu się kładki otrzymaliśmy o godzinie 9.39. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Bednarskiej w Cieszynie. Chodzi o drewniane schody, które prowadzą na zamek. Nie są na dużej wysokości, a pod kładką znajduje się trawiasta skarpa. Według naszych informacji, na kładce przebywało dziewięć osób. Są obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Nie mamy informacji, czy ktoś został przetransportowany do szpitala - powiedziała dziennikarzowi Kontaktu24 st. kpt. Klaudia Wiśniewska z KP PSP w Cieszynie.

Informację o tym, czy są ranni, udało nam się otrzymać od pogotowia ratunkowego

- Trwa akcja. Z wstępnych informacji wynika, że cztery osoby trafiły do szpitali. Uległy urazom, które nie zagrają bezpośrednio ich życiu - powiedział tvn24.pl Grzegorz Gabzdyl kierownik ds. medycznych cieszyńskiego pogotowia ratunkowego.

OGLĄDAJ: TVN24