Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Katowice

Pracują, by po blisko roku na estakadę wróciły tramwaje

Prace w Chorzowie w pobliżu estakady
Zamknięta estakada paraliżuje Chorzów i okoliczne miasta (wideo archiwalne z czerwca 2025 roku)
Tramwaje, po blisko roku przerwy, wrócą na estakadę w Chorzowie. Rozpoczęły się pierwsze prace, których celem jest przywrócenie ruchu. Estakada została zamknięta z powodu zagrożenia katastrofą, ale po uzyskaniu nowej ekspertyzy, zostanie otwarta. Choć są warunki.

Prezydent miasta Chorzów na konferencji prasowej o wynikach nowej ekspertyzy dotyczącej zamkniętej od blisko roku estakady wskazał, że niedługo powinny na nią wrócić samochody osobowe oraz tramwaje.

W centrum Chorzowa pojawili się już pracownicy Tramwajów Śląskich i rozpoczęli prace. Według ekspertyzy możliwy jest (po zabezpieczeniu obiektu i wdrożeniu monitoringu) ruch jednocześnie tylko po jednym torze. Tramwaje będą mogły wjeżdżać na estakadę, choć wahadłowo, naraz tylko jeden pojazd. Przejadą też pod estakadą, obsługując pobliski węzeł przesiadkowy.

Rzecznik spółki Robert Walczak przekazał, że prace podzielone na dwa etapy będą trwały do czasu wznowienia ruchu. W drugim etapie pracownicy zajmą się m.in. konserwacją i przeglądem rozjazdów, uruchomieniem automatycznych zwrotnic.

- Realizacja zadań w drugim etapie powinna nam zająć dwa dni od chwili podania napięcia - mówi Robert Walczak.

Estakada w stanie "przedawaryjnym", ale ruch ma wrócić
Konieczna zgoda miejskiej spółki

Do ponownego podłączenia prądu konieczna jest decyzja chorzowskiego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Zarządu Transportu Metropolitarnego.

- Do tego dojdzie jeszcze budowa sygnalizacji mijankowej na estakadzie. To rozwiązanie podniesie poziom bezpieczeństwa i wynika z zapisów ekspertyzy - wskazuje rzecznik Tramwajów Śląskich.

Wyłączony fragment torów, które znajdują się na estakadzie znacząco utrudnia poruszanie się komunikacją miejską mieszkańcom aglomeracji śląskiej - zwłaszcza tych, którzy podróżowali z Bytomia do Katowic. Ponowne otwarcie estakady znacznie skróci czas jazdy tramwajem przez Chorzów.

Zamknięta estakada

Estakada została wyłączona z użytkowania na początku czerwca 2025 r. przez prezydenta miasta Szymona Michałka, ze względu na wyniki ekspertyzy wykazującej, że z powodu degradacji stalowych kabli sprężających konstrukcję obiekt w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie.

Po zamknięciu chorzowskiej estakady drogowej nad miejskim rynkiem na początku czerwca ubiegłego roku wyłączone zostało z ruchu także centrum przesiadkowe zbudowane przez poprzednie władze miasta w północnej części rynku.

Przerwane zostało wówczas główne połączenie tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - między Katowicami i Bytomiem. Odtąd tramwaje od zachodu dojeżdżają nim w rejon chorzowskiego Muzeum Hutnictwa. Nieco później zaczęły też dojeżdżać tą linią od wschodu na skraj rynku - dwukierunkowymi wozami.

Wkrótce po zamknięciu estakady Tramwaje Śląskie uruchomiły połączenie docierające dwukierunkowymi wagonami do centrum Chorzowa od południa: od zajezdni w Chorzowie Batorym, do ul. Wolności.

Nowa ekspertyza i warunki

Przygotowanie uzupełniającej ekspertyzy stanu technicznego estakady państwowe organy inspekcji budowlanej narzuciły władzom Chorzowa w sierpniu. Po negatywnie rozpatrzonych odwołaniach miasta i przetargu Miejski Zarząd Ulic i Mostów podpisał umowę na jej wykonanie z firmą GF-Mosty w styczniu tego roku. Ekspertyza powstała w ciągu 12 tygodni.

Przedstawione w ekspertyzie warunki użytkowania estakady to: dopuszczenie ruchu samochodowego do 3,5 tony tylko jednym pasem w każdą stronę i dopuszczenie ruchu tramwajowego - z zastrzeżeniem wjazdu na estakadę naraz tylko jednego pojazdu. Można też przywrócić ruch drogowy (w tym tramwajów) i pieszych pod estakadą. Co roku należy analizować stan obiektu.

Codziennie 45 tysięcy pojazdów

Zamknięta estakada znajduje się w centrum Chorzowa – przebiega nad miejskim rynkiem. Biegnąca nią ul. Katowicka (droga krajowa nr 79) była kluczowym połączeniem drogowym między Bytomiem a Katowicami. Według danych magistratu codziennie przejeżdżało nią ok. 45 tys. pojazdów.

Małgorzata Goślińska
Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Śląskie S.A

Mateusz Czajka
