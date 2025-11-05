Logo strona główna
Katowice

Pożar kamienicy. Policja: ogień został podłożony

Pożar kamienicy w Chorzowie
Chorzów (Śląskie)
Źródło: Google Earth
45-latek z Chorzowa trafił do szpitala po pożarze, który wybuchł w kamienicy, w której mieszkał. Jak ustaliła policja, mężczyzna miał celowo podłożyć ogień.

Do pożaru doszło we wtorek wieczorem. Z budynku ewakuowano siedem osób, w tym troje dzieci.

"Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zatrzymano 45-letniego mieszkańca budynku, który - jak ustalono - celowo doprowadził do pożaru" – podaje śląska policja.

Pożar kamienicy w Chorzowie
Pożar kamienicy w Chorzowie
Źródło: Śląska policja

Zatrzymany 45-latek trafił do szpitala. Policja zapowiada, że przeprowadzi z nim czynności, kiedy tylko będzie to możliwe.

pc

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

