Pożar kamienicy. Policja: ogień został podłożony

Do pożaru doszło we wtorek wieczorem. Z budynku ewakuowano siedem osób, w tym troje dzieci.
"Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zatrzymano 45-letniego mieszkańca budynku, który - jak ustalono - celowo doprowadził do pożaru" – podaje śląska policja.
Zatrzymany 45-latek trafił do szpitala. Policja zapowiada, że przeprowadzi z nim czynności, kiedy tylko będzie to możliwe.
Autorka/Autor: wini/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja