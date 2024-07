Bili i kopali, aż zadzwoniła mama. Sąd nie zgodził się na areszt

17 lipca wczesnym rankiem 17-letni chłopak jechał tramwajem z centrum Katowic na praktyki zawodowe do sąsiedniego Chorzowa. Na przystanku w dzielnicy Załęże, na granicy z Chorzowem, do tramwaju wsiadło trzech młodych mężczyzn. Nie znali 17-latka.

- Osaczyli go. Jeden usiadł z przodu, drugi z tyłu, trzeci z boku - opisuje Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Katowicach. - W bezczelny sposób wyrwali chłopakowi telefon z ręki i zaczęli przeglądać polubienia na Facebooku, jakiej drużynie piłkarskiej kibicuje. Okazało się, że 17-latek nie kibicuje żadnej drużynie, w ogóle nie interesuje się piłką nożną. Mimo to złapali go pod łokcie i wyprowadzili siłą z tramwaju.

Wołał o pomoc, dostał w twarz, pobity i skopany zdołał uciec

Żyłka: - Na szczęście do jednego z agresorów zadzwonił telefon. Powiedział do słuchawki: mamo. To go zdekoncentrowało. Przestali chłopaka bić, pewnie dlatego, żeby mama nie usłyszała odgłosów i się nie zaniepokoiła. Chłopak wykorzystał ten moment i uciekł.